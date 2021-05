Reunión en el Central Perk: Friends lanza el trailer de su primer reencuentro en 17 años

Un 6 de mayo de 2004 se emitió el capítulo final de Friends, bautizado como The last one. Diecisiete años después, un 27 de mayo, se lanzará el primer reencuentro televisado de la sitcom que definió los 90 y los primeros años de los 2000.

Grabado durante abril (tras sufrir un año de retraso por la pandemia), el especial de reunión vuelve a juntar a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, de nuevo en los estudios en que se grabó la historia, como se aprecia en el primer trailer que liberó HBO Max a una semana de ver la luz.

La plataforma de streaming fijó el estreno para el jueves 27 en Estados Unidos, mientras que en Chile debutará en junio, cuando el servicio se lance oficialmente en Latinoamérica.

El listado de invitados roza la veintena de nombres: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevinge, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon y Malala Yousafzai.