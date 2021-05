A preparar el lápiz Bic: Lenwa Dura saca su álbum “El Rapero Solitario”

Hace 2 horas

El casete, editado vía M&E Discos, viene en dos versiones: en colores blanco y negro. Contiene varios remix instrumentales, o cantados “a capela”, como un valor agregado que le imprime más condimento al trabajo artístico. "Estoy feliz porque me gusta el trabajo en analógico más que en digital", dice el ex miembro de Tiro de Gracia.