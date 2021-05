Matucana 100 estrena obra que aborda conflicto palestino-israelí en Chile

Se llama El Círculo, y se estrena tras dos años de investigación por parte del Colectivo Natuf. Es una obra de teatro que relata el proceso que vivió un grupo de chilenos/as, unos de origen palestino y otros de origen judío, tratando de crear una obra de teatro en conjunto. Por supuesto, los orígenes de unos y otros ponen en tensión en asunto y todos sufren por la idea de traicionar a sus tribus de origen.

El montaje cuenta con la dirección de Andrea Giadach y la producción creativa de Alejandra Díaz Scharager. Se pondrá en escena en versión audiovisual a través de la página web de Matucana 100 desde el 27 de mayo hasta el 13 de junio. Funciones de jueves a domingo a las 20:30 hrs. Las entradas estarán en modalidad “paga lo que puedas”: $3.000, $5.000 o $7.000.

”Transformar en material escénico nuestras miradas antagónicas, poder exponer abiertamente nuestros puntos de vista, defender la necesidad de hablar de lo complejo y no eludir la situación de Palestina e Israel, fueron algunos de los principales retos. Lo que nos ayudó a llegar a puerto fue establecer un horizonte ético común. En lo personal ha significado un paso enorme, ya que no pensé que iba a trabajar directamente con judías/os para ahondar en los temas que me han movilizado como creadora. Estoy profundamente agradecida por la experiencia y el que Alejandra me haya empujado a hacerlo”, señala Giadach.

Paralelamente a las funciones que se realizarán en M100, habrá un conversatorio gratuito vía Zoom en el Centro Cultural de España, que se realizará los días 2, 9 y 14 de junio a las 19 horas.