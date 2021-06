El mes del orgullo LGBTQI+ se festeja con películas y documentales

Junio es el mes del orgullo LGBTIQ+. A partir del inicio de la lucha por los derechos de los homosexuales en Nueva York en 1969, durante esta temporada se festeja la diversidad en distintas partes del planeta.

Por lo mismo, la compañía VTR emitirá un especial de cine LGBTQI+ a partir del próximo martes 22 en su plataforma on demand VTR+. Entre los principales títulos aparecen películas como Los Adoptantes, Bessie, The Normal Heart, Secreto en la Montaña, y Dolor y Gloria.

Pero el pequeño ciclo también dará espacio a la nacional Una Mujer Fantástica, la cinta de Sebastián Lelio protagonizada por Daniela Vega y Francisco Reyes, y que se adjudicó un Oscar como Mejor Película Extranjera.

A estas producciones se suman el documental The Lady and the Dale y la aplaudida serie estadounidense Euphoria, cuya segunda temporada se estrenará a finales de este año. Este drama adolescente tiene en el rol principal a Hendaya y a la actriz y modelo transgénero Hunter Schafer. VTR también modificó su logo corporativo y durante todo este mes lucirá la bandera de seis colores del movimiento gay.