Novela de chileno Benjamín Labatut es elegida por Barack Obama como una de sus favoritas de 2021

Era una de las tradiciones que impuso durante sus años de mandato en la Casa Blanca. Pero una vez afuera del gobierno, Barack Obama ha extendido el hábito con sus seguidores, compartiendo cada año sus recomendaciones de lecturas para el verano norteamericano.

En su selección 2021 incluye a 11 autores, entre los cuales está el chileno Benjamín Labatut junto a su celebrada novela Un verdor terrible (Anagrama, 2020). Traducido al inglés como When we cease to understand the world y publicado por la editorial inglesa Pushkin Press, el libro es el único de un escritor latino en la lista del expresidente.

De hecho, Labatut es sólo uno de los tres no estadounidenses del grupo, junto al japonés Kazuo Ishiguro, Premio Nobel en 2017, y al francés David Diop, que aparecen con Klara and the sun y At night all blood is black, respectivamente.

La selección de Obama suma otro reconocimiento a la trayectoria del escritor chileno, quien este año por la misma novela quedó en la lista corta de seis candidatos para el Booker Prize Internacional, premio que anualmente distingue a algún autor o autora cuya obra haya sido traducida en lengua inglesa.

Cruce de ficción y base real, Un verdor terrible es su tercer libro y sigue el tormento que experimentan científicos frente a sus propios descubrimientos y circunstancias laborales. Antes, Labatut publicó el libro de cuentos La Antártica empieza aquí, galardonado con el Premio Caza de Letras 2009 y el Premio Municipal de Santiago. En 2016 lanzó Después de la luz (Hueders), sus reflexiones sobre un hombre perdido en un mundo saturado de información.