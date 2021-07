Gastón Bernardou: un “Decadente” en la cocina de MasterChef

Cerca de un año y medio ha pasado desde que Los Auténticos Decadentes fueron declarados banda non grata para la nueva vida en pandemia. Toda la ritualidad que envuelve los energéticos shows de los argentinos desde entonces está prohibida en el mundo, mientras que las presentaciones por streaming nunca fueron una opción real para ellos.

Así, en febrero de este año, en medio del encierro por la segunda ola de Covid en Sudamérica, comenzó una nueva temporada del programa MasterChef Celebrity Argentina y la familia de Gastón Bernardou, el histórico percusionista y fundador de los Decadentes, le insistió que él debía participar y ser parte del espacio, ya al aire. De esta forma, cuando el músico recibió el llamado de la versión chilena del concurso televisivo culinario, fue una sorpresa pero no dudó: “Enseguida dije que sí, me encantó”, cuenta a Culto sobre su llegada al estelar de Canal 13, que la noche del domingo estrenaba su nueva temporada con participantes famosos.

Sobre sus habilidades con los platos y preparaciones, Bernardou es honesto: en su casa, junto a su pareja e hija, siempre fue el último en el ránking. Pero una vez que el músico aceptó el desafío en Chile fueron ellas mismas quienes se transformaron en su jurado personal para poder entrenarse. “Mi mujer se hacía pasar por la tía Fernanda y me apuraba, me hacía la práctica psicológica. Me criticaban los platos, me trataban de bajar anímicamente para ver si yo podía sobrevivir, porque esto no es fácil, vos sabés que MasterChef es implacable”.

“Es un programa que nosotros miramos en la Argentina, que nosotros nos sentamos a mirar en familia y del que sabemos, entonces la preparación fue lo mejor posible. Pasa que, bueno, yo soy medio desastroso, entonces fue un trabajo difícil para ellas”, confiesa el percusionista y jurado del Festival de Viña 2017, que desde el verano pasado se tomó la cocina en su casa, preparando distintos platos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Una rutina con la que cumplió hasta el último día antes de viajar para iniciar las grabaciones de la producción chilena.

“Generalmente mi especialidad son las cocinas de 3 a 5 horas, que para MasterChef no me servía para nada. Me encanta hacer pan y no hay manera de hacer pan en una hora salvo que sea un pan pita o un panqueque”, explica sobre sus habilidades culinarias.

Para “El Francés” -como se le conoce en la interna de la banda-, eso sí, la música y la cocina no son muy distintas, al menos en cuanto a las emociones y sensaciones que evoca: “(Ambas) son vehículos que en unos segundos, escuchando una canción o con un sabor, te acuerdan de una época, te llevan a un familiar, a una abuela. Me parece que se encuentran porque están en lo más profundo de nuestra memoria”.

En la cocina de Los Auténticos Decadentes

Tras años de ensayos, éxitos, giras y grandes festivales, el grupo bonaerense, dueño de un catálogo musical que sorprendió a la escena musical trasandina a fines de los 80 con una curiosa declaración de amor en Loco (tu forma de ser), tuvo que bajar el ritmo por primera vez en sus casi 35 años de carrera. “Los Decadentes se disfrutan en vivo, es algo especial, como un ritual que tratamos de poner una pausa en marzo pasado”, dice Bernardou. De ahí vinieron unas “vacaciones estresantes”, como el título - casi profético- de su documental de 2014.

Si bien lejos de los escenarios, Los Auténticos Decadentes no han dejado de trabajar. Antes de la pandemia habían grabado temas nuevos para un futuro disco. Faltaban solo cuatro para terminarlo y durante el encierro ese número aumentó a 24 y se convirtió en el próximo álbum de estudio que editará la banda. Será un LP de 28 covers, según adelanta Bernardou. “Son muchas de las canciones que tocamos cuando empezamos y no nos alcanzaba el repertorio para un show completo, así que hacíamos algunos covers. Son esos temas que hacemos cuando hay un fogón y sale guitarreada, muchos clásicos del rock nacional de Argentina, de la música que nos influenció”.

Si algo positivo ve en esta pandemia Bernardou es la producción de este futuro proyecto ya que, con todos en casa, el tiempo sobró: “Nos pudimos dar el gusto de hacer todas las canciones que nos gustan, de invitar a todos los invitados que quisimos porque estaban todos sin trabajar, así que todos grabaron”.

El primer adelanto de este nuevo álbum saldrá el 13 de septiembre, cuando el conjunto argentino cumpla 35 años de historia. La banda también mira con optimismo la apertura de shows en vivo en esta parte del mundo. Ya agendó un concierto en México para noviembre, que incluye una parada por el Festival “Tecate pal Norte”, donde comparten cartel con estrellas anglo como Tame Impala y Foo Fighters.

Mientras “el Francés” espera el regreso a los escenarios junto a sus compañeros de toda la vida, será uno de los 18 participantes que integrará la cocina de MasterChef Celebrity Chile, que iniciaba su temporada la noche del domingo en el bloque prime de Canal 13.