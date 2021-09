Reseña de libros: de Carlos Droguett a Brit Bennett

Patas de Perro, de Carlos Droguett (Ediciones UDP)

Cuando llegó con las botas, Bobi lo miró con rabia, con pena, con una profunda incomprensión. El padre quería cubrir sus patas. “¿Por qué tengo que esconderme, qué tenemos que esconder tú y yo? ¿No es hermoso todo esto, no tenemos tú y yo, padre, que hacerlo hermoso? ¿No es ése nuestro pacto?”, preguntó el niño entre sollozos. Publicada originalmente en 1965, Patas de perro es una de las grandes obras de Carlos Droguett y una de las “más extremas o extraordinarias” de la narrativa chilena del siglo XX, como afirma Diamela Eltit. Con su prosa torrencial, lírica y vehemente, alternando puntos de vista, el autor narra la dolorosa historia de un niño con extremidades de perro y la violenta y cruel respuesta de una sociedad que intenta normalizar su diferencia

La Mitad Evanescente, de Brit Bennett (Literatura Random House)

El 14 de agosto de 1954, las gemela Desiree y Stella Vignes desaparecieron del pueblo. Un lugar extraño, acaso una anomalía: en Mallard, la comunidad afroamericana aclara su piel generación tras generación. Desiree y Stella compartían esa blancura con su padre, pero eso no lo salvó de morir linchado. Tras escaparse las gemelas se separan: “Stella se convirtió en una mujer blanca y Desiree se casó con el hombre de piel más oscura que encontró”. Y 14 años después, Desiree regresa al pueblo -donde nadie quiere ser negro- con una niña de piel oscura. Una novela que atraviesa décadas y generaciones para explorar en los pliegues de la identidad racial y de género, con talento, inteligencia y audacia narrativa. Una de las mejores novelas publicadas en EE.UU. en 2020. Una gran novela americana.

El Universo según Carlota, de Teresa Paneque (Planeta Junior)

La primavera cubría de colores los árboles del patio y la luz de sol les daba tonalidades brillantes. Carlota trataba de capturar esos tonos y esa sutilezas en su cuaderno de dibujo, cuando la profesora de ciencias la interrumpió con preguntas. A Carlota no le interesan las ciencias; ella ama el arte. Y la profesora le dio una noticia inesperada y poco feliz: este año todos deben participar en la feria de ciencias. Pero lo que en principio parecía una condena se volverá una oportunidad luego de una visita al Museo de Historia Natural. Con sus amigos, Carlota investigará meteoritos, estrellas fugaces y descubrirá el encanto del universo. A través de un lenguaje sencillo y contemporáneo, pero sin subestimar la inteligencia de los lectores, la astrónoma Teresa Paneque aproxima la ciencia a los jóvenes.

Los Monstruos también Lloran, de Guillaume Duprat (Zahorí Books)

El monstruo aterroriza al pueblo. Su enorme cuerpo remendado, hecho con las partes de cadáveres, y sus ojos amarillos atemorizan a todos. Pero él no lo entiende. Frankenstein solo lleva unas horas con vida. “Es injusto, yo no quiero ser un monstruo. Todo esto es culpa de mi creador. ¿Por qué me creó? ¿Por qué me dio este aspecto monstruoso?”, se pregunta. Frankenstein es uno de los 12 monstruos recogidos en este libro álbum, que rescata mitos e historias de diferentes épocas y lugares, desde Polifemo en Grecia, al Yeti en los Himalaya y King Kong. El libro cuenta la historia de cada uno, los retrata y a través de una solapa permite asomarse a sus pensamientos: muestra la intimidad y fragilidad de seres que provocan pavor, y es una invitación a practicar la empatía.