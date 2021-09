Elvis, Wes Anderson y Frances McDormand: en busca de las joyas y rarezas de Star+

Ganadoras del Oscar

Luego de quedarse con tres estatuillas en abril, Nomadland es la gran carta de Star+ en la órbita del cine. Pero no es la única ganadora del Oscar que es parte del catálogo. También cuenta con Birdman, de Alejandro González Iñárritu, y La forma del agua, de Guillermo del Toro, dos de los filmes que se adjudicaron la estatuilla a Mejor película en los últimos años y que marcaron el predominio mexicano en la ceremonia (habría que sumar a Alfonso Cuarón y Roma).

En el plano de las actuaciones protagónicas están las cintas que les dieron el galardón a Renée Zellweger (Judy), Olivia Colman (La favorita), Rami Malek (Bohemian Rhapsody), Frances McDormand (Tres anuncios por un crimen, Nomadland), Natalie Portman (El Cisne Negro), Forest Whitaker (El último rey de Escocia), Reese Whiterspoon (Johnny y June: Pasión y Locura), Hilary Swank (Los muchachos no lloran) y Michael Douglas (Wall Street).

Y en las categorías de actores de reparto figuran títulos de Octavia Spencer (Historias cruzadas), Alan Arkin (Pequeña Miss Sunshine) y Marisa Tomei (Mi primo Vinny). En tanto, premiadas por su guión aparecen La sociedad de los poetas muertos, Entre copas y Jojo Rabbit.

Series huérfanas de streaming

Premio a su consistencia e ingenio, Better things ha estado encumbrada en los recuentos de las mejores series del año desde su debut, en 2016. Sin embargo, la comedia cocreada y protagonizada Pamela Adlon –como una actriz dividida entre la crianza y su carrera– parecía una ausencia imperdonable del streaming. Hoy sus 42 capítulos (de media hora) están disponibles en la plataforma, dando la oportunidad de ponerse al día antes del estreno de su ya confirmado quinto ciclo.

Una situación similar es la de Baskets, la ficción con Zach Galifianakis en el rol de un aspirante a payaso. Sus cuatro temporadas –con una de las madres más icónicas del último tiempo, interpretada por el comediante Louie Anderson– pasaron algo desapercibidas en Latinoamérica, pero Star+ recupera la serie completa. Dato: tanto esta producción como Better things fueron cocreadas por Louis C.K., cuyo vínculo con FX se terminó cuando en 2017 se revelaron las denuncias se agresión sexual en su contra.

Ya sea porque su estreno en el país se redujo a la televisión o porque la plataforma Fox App expiró a fines de 2020, el servicio de streaming agrupa varias ficciones que habían quedado a la deriva: las miniseries Fosse/Verdon, Feud, Mrs. America y Devs, el tándem que conforman The Young Pope y The New Pope, además de Empire, Taboo, Godfather of Harlem, Trust y Harlems.

Películas anteriores a 1980

El servicio ofrece cerca de 60 títulos correspondientes a los años previos a los 80. Un contingente mayor que la media del streaming –que tiende a priorizar los filmes más nuevos– y en número similar al de la plataforma HBO Max. Entre lo más brillante están Cleopatra (1963), El gatopardo (1963), Patton (1970), The French connection (1971), Alien: el octavo pasajero (1979) y Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969).

Dentro del grupo de producciones del catálogo histórico de 20th Century Fox (hoy renombrado como 20th Century Studios), Robert Altman aparece con M*A*S*H (1970) y 3 Woman (1977) y lo propio hace Eliza Kazan con La luz es para todos (1947), Río salvaje (1960) y ¡Viva Zapata! (1952).

El protagonista de esa última cinta, Marlon Brando, también aparece en la película de guerra The young lions (1958) y en dos largometrajes que, si bien no están entre lo más recordado de su filmografía, vale la pena ver: Desirée (1954) y Morituri (1965).

Elvis Presley marca presencia con su debut en la gran pantalla, La novia robada (1956), además de Estrella de fuego (1960) y Wild in the country (1961). Marilyn Monroe cuenta con La comezón del séptimo año (1955), mientras que Frank Sinatra suma el musical Can-Can (1960) y el drama criminal Tony Rome (1967).

De la saga original El planeta de los simios, están el largometraje de 1968 con Charlton Heston y las entregas tres y cinco, así como la trilogía realizada durante la última década. Faltan las secuelas de 1970 y 1972, junto con el remake de Tim Burton de 2001.

Joyas recientes

Wes Anderson es uno de los directores que se repiten en el listado. De sus nueve películas ya estrenadas (omitiendo la reciente La Crónica Francesa), Star+ cuenta con seis: Rushmore (1998), Los excéntricos Tenenbaums (2001), La vida acuática de Steve Zissou (2004), Viaje a Darjeeling (2007), El Gran Hotel Budapest (2014) e Isla de perros (2018).

La plataforma también suma dos de las mejores cintas de los hermanos Coen (Educando a Arizona, Miller’s Crossing), tres de las más brillantes de M. Night Shyamalan (Sexto sentido, El protegido, Señales) y dos de los mayores triunfos de Terrence Malick (La delgada línea roja, Una vida oculta). También se anota con un doblete Spike Lee: El juego sagrado (1998) y La hora 25 (2002).

En el campo de la comedia, el servicio ofrece Thank you for smoking (2005), la primera Borat (2006), Ed Wood (1994), Alta fidelidad (2000), En sus zapatos (2005) y El hijo de la novia (2001).