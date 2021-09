Los Fugees se reúnen tras 15 años para celebrar el aniversario de su disco cumbre

Durante años la sola idea parecía tan improbable que Samuel “Pras” Michel llegó a decir en 2007 que había “más posibilidades de ver a Osama Bin Laden y George W. Bush tomando un café con leche en el Starbucks y discutiendo sobre política exterior”, que volver a trabajar con sus excompañeros de The Fugees.

Pero el tiempo hizo su parte y esta mañana el trío que alguna vez completaron Lauryn Hill y Wyclef Jean, el más importante y exitoso comercialmente del hip hop en inglés de la década del 90, anunció su reunión, a 15 años de su última presentación en conjunto, con una gira que comenzará mañana y los llevará durante el resto del año a Estados Unidos, Europa y África.

El motivo principal es la celebración de los 25 años desde el lanzamiento de The Score, el segundo y último disco de Fugees, lanzado en 1996. Una de las obras cumbres del rap de fines del siglo XX y pieza clave en la renovación del hip hop alternativo en una época dominada por el gangsta rap en Estados Unidos.

Con su mezcla de hip hop, reggae y soul de la vieja escuela, además del influjo haitiano de Jean y Michel, The Score se convirtió en un clásico instantáneo gracias a sus reversiones de Killing me softly y Ready or not -de Roberta Flack y The Delfonics, respectivamente-, vendiendo más de 5 millones de copias y llevando al grupo a triunfar en los Grammy.

The Score marcó la cumbre y a su vez el comienzo del fin para el trío, que tras el monumental éxito terminó atrapado en disputas internas, quiebres amorosos nunca oficializados -se dice que Jean y Hill fueron pareja- y respectivos proyectos solistas de cada uno de los integrantes, cada uno con gran éxito, sobre todo la cantante, quien solo un año después lanzaría el fundamental -y aún más popular universalmente- The miseducation of Lauryn Hill (1997).

“Los Fugees tienen una historia compleja pero importante. Decidí honrar este importante proyecto, su aniversario y a los fans que apreciaron la música creando una plataforma pacífica donde pudiéramos unirnos, interpretar la música que amamos y dar un ejemplo de reconciliación para el mundo”, dijo Hill en un comunicado de prensa liberado hoy.

“Mientras celebro 25 años con los Fugees, mi primer recuerdo fue que prometimos, desde la puerta, que no solo haríamos música, seríamos un movimiento. Seríamos una voz para los que no nos oyen y, en estos tiempos difíciles, estoy agradecido una vez más de que Dios nos haya unido”, agregó Jean.

La gira de reunión del trío incluye por ahora 12 ciudades y comienza mañana miércoles 22 de septiembre con un espectáculo en Nueva York en un lugar que aún no ha sido revelado. Dicha presentación será en apoyo de Global Citizen Live, un evento de transmisión global “que pide a los líderes mundiales que defiendan el planeta y derroten la pobreza”, y que se transmitirá el 25 de septiembre.

El resto de la gira, producida por Live Nation, comenzará el 2 de noviembre en el United Center en Chicago y cruzará Estados Unidos, para seguir por Londres y París antes de concluir con dos shows finales en Nigeria y Ghana.