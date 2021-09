A ponerse el casco: Disney Plus anuncia fecha para estreno de spin-off de The Mandalorian

Se llama The Book of Boba Fett, y es el spin-off de The Mandalorian, la exitosa serie ubicada en el universo de Star Wars y estelarizada por Pedro Pascal. La plataforma Disney Plus ha señalado que la fecha de estreno para este nuevo pedazo del universo de jedis, sables lasers y cazarecompensas será el próximo 29 de diciembre.

El spin-off fue presentado por primera vez tras el final de la temporada 2 de The Mandalorian.

En la serie, el cazarrecompensas Boba Fett y el mercenario Fennec Shand están navegando por el inframundo de la Galaxia cuando regresan a las arenas de Tatooine -el planeta natal de Luke y Anakin Skywalker- para reclamar su reclamo en el territorio una vez gobernado por Jabba el Hutt y su sindicato del crimen. En los roles, Temuera Morrison retoma el papel de Boba Fett mientras que Ming-Na Wen será Shand.

Aparte de la temporada 3 de The Mandalorian y The Book of Boba Fett, también en carpeta se encuentran Obi-Wan Kenobi, protagonizada por Ewan McGregor y Andor protagonizada por Diego Luna.