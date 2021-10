“Vos no sabís querer po’ cu**”: Karla Melo transforma su célebre frase de El Reemplazante en su debut como cantante

A Karla Melo (Santiago, 1986), actriz, cantante ocasional y celebridad de Instagram -donde tiene casi 850 mil seguidores-, hay una pregunta que le hacen constantemente. Literalmente, todos los días, asegura ella. “¿Cuándo se va a estrenar la tercera temporada de El Reemplazante?”. Es la interrogante que se repite entre sus conocidos y admiradores de las redes sociales. Karla, eso sí, no tiene respuesta para esa inquietud (“si pudiera hacerla yo misma, la haría”, asegura), pero sí una alternativa.

Cantante aficionada desde niña y con un talento vocal que la ha llevado coquetear con los escenarios en diversas oportunidades -desde programas de imitaciones a giras con una banda surgida en una teleserie-, la actriz decidió esta vez tomarse en serio su faceta musical y lanzarse en plan solista, claro que sin olvidar el papel que la lanzó a la fama hace casi una década, en la producción sobre un grupo de escolares de un sector vulnerable de Santiago.

Así, este viernes 8, la artista presenta el primer single con su nombre y un título extraído de la más célebre frase pronunciada alguna vez por su recordado personaje en El reemplazante: “Vos no sabís querer po’ culiao”, el reclamo que alguna vez, desde su balcón, Flavia Tello le lanzó a Maicol Araya (Sebastián Ayala) hastiada de la falta de cariño y determinación de su pareja en la ficción.

“Me encanta que ahora las mujeres podamos decir lo que queremos decir”, explica Karla. “Mucha gente me advirtió que no me van a tocar en la radio, que me van a censurar, pero ‘¿y cómo Bad Bunny? ¿Y cómo Arcángel?”, se pregunta Karla, con razón. Aunque igual decidió escuchar las sugerencias y lanzar dos versiones: una con la letra original y otra en formato “kids” -como ella la bautizó-, que reemplaza el insulto del título por “desgraciado” para así poder llegar a más personas y a las radios de corte familiar.

Donde no hay matices es en la apuesta solista de Melo, quien tras varios años dándole vueltas a la idea terminó por decidirse y, en plena pandemia, fraguar su debut oficial como cantante pop. Dice que su participación en la teleserie Gemelas (2019), de Chilevisión, fue clave en la determinación, en especial por el fenómeno que generó Vicho y las Gaviotas del Norte, la banda ficticia de música ranchera de la telenovela que terminó saltando al mundo real, dando conciertos y firmando con el sello Warner.

“Desde chica imitaba a mis cantantes favoritas, que eran siempre muy pop, como Britney, Chrsitina Aguilera. Siempre estuvo en mi mente ser una rockstar pero nunca dije que iba a ser eso en mi vida. Pero en Gemelas tuve la experiencia de grabar canciones para un disco que se usó en la teleserie, pudimos hacer una gira por Chile en el verano antes del estallido. Y ahí yo dije ‘esto me encanta, lo puedo hacer bien’, me sentía como Selena cantando para toda la gente”, relata.

Luego de su incursión en la ranchera, la actriz optó por darle rienda suelta a sus otros gustos y atreverse con una combinación de sus dos grandes pasiones musicales: la cumbia y el perreo. Una mezcla que queda de manifiesto en este single, de vibra tropical, arreglos de bronces y pulso urbano, acompañando la combativa letra que dispara su autora. Un potencial hit que recuerda tanto a Selena Quintanilla como a Nathy Peluso, la cantante argentina de moda que inspiró a Melo a la hora de liberarse.

“Yo quería escribir una canción que tuviera esa frase de El reemplazante porque me ha dado muchas alegrías en la vida. Vendí hasta poleras con esa frase, la gente me manda memes y hay muchas mujeres que la usan para decírsela a los hombres”, cuenta. “Y ya que no hay tercera temporada, decidí que tenía que sacar una canción”, explica.

En esta aventura musical, que pretende coronar con más canciones, un EP y una serie de shows en vivo, Melo no estuvo sola. Parte importante de la creación del single corrió por cuenta del productor Siene Music (Movimiento Original), a quien contactó por Instagram y lo convenció de sumarse al proyecto. “Tenía ganas de hacer algo como una cumbia antigua y le mandé de referencia Impostora, de La Sonora malecón.’Esto quiero mezclarlo con un perreo’, le dije. Y me mandó la pista y me encantó”, recuerda.

A ellos se sumaron los músicos del popular conjunto musical La Combo Tortuga -con quienes la actriz ha grabado videoclips-, quienes “me ayudaron a ponerle arreglos musicales de verdad, con trombón, trompeta, timbales”. Y también su amiga y ahora colega Denise Rosenthal, quien aportó con parte de la letra.

“La cantó y me lo mandó y de ahí rescatamos una estrofa completa que está en la canción que me la mandó la Denise. Entonces todo esto ha surgido gracias a gente buena onda que me ha querido ayudar”, dice Karla.

El lanzamiento de Vos no sabís querer viene acompañado por un videoclip a cargo de Javiera Eyzaguirre, disponible desde el viernes en plataformas.

“Mi sueño ahora es tener mi repertorio, por pequeño que sea, y poder presentarlo ante la gente, que fue lo que me llevó a tomar esta decisión. De hecho esta canción es para la gente que me sigue”, asegura.