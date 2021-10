Películas de Warner Bros reducen su tiempo de llegada a la pantalla chilena

Son días en que el mundo audiovisual arroja novedades a alta velocidad y se va adaptando a nuevos tiempos y modalidades.

Es el caso de la compañía VTR. Según informan en un comunicado, los clientes de tal empresa verán desde estos días reducido el tiempo de espera de las películas que se estrenan en el cine, ya que su llegada a la pantalla nacional -en este caso HBO y HBO Max- se acortó a un plazo máximo de 90 días después de su estreno en las salas. Todo aquello a partir de un acuerdo con Warner Media.

El Conjuro: el diablo me obligó a hacerlo, Gozilla vs. Kong, In the Height, The Black Messiah y Suicide Squad 2 son algunos de los títulos que ya se encuentran en la plataforma HBO Max disponibles a través de VTR+.

De esta manera, los títulos de WarnerBros más importantes que actualmente estén en la cartelera de los cines, serán parte de HBO y HBOMax a través de la plataforma VTR+ antes de que finalice el año.