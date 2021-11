Lady Di según Jonny Greenwood: escucha el score completo de Spencer

La nueva incursión de Pablo Larraín en inglés, Spencer, ha sido elogiada por su sombría y bella mirada en torno a la princesa Diana, la descollante actuación de la actriz estadounidense Kristen Stewart y la manera en que reinterpreta el género del biopic.

Además, la nueva película del director chileno ha sido de foco de aplausos por su música original, una creación de Jonny Greenwood. El guitarrista de Radiohead –conocido por sus incursiones en el cine en Petróleo sangriento y The master– firma un score que ha sido celebrado por sus influencias del jazz y la retorcida manera en que acompaña el viaje de Lady Di, retratada a comienzos de los 90 en medio de las celebraciones de Navidad y a punto de separarse del príncipe Carlos.

Si primero se liberó una sola composición del músico británico para el filme (Crucifix), este viernes se lanzó el álbum completo en plataformas digitales, una obra compuesta por 14 temas que describen la inquietante progresión dramática de la historia.

Es, por lo demás, una de las buenas posibilidades que tiene la cinta de Larraín de conquistar una nominación a los Oscar de marzo de 2022 (además de Stewart). Greenwood también podría aspirar al premio gracias a su trabajo en los nuevos largometrajes de Jane Campion (The power of the dog) y Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza).

En tanto, Spencer acaba de estrenarse en cines de Estados Unidos y Reino Unido, y alista su arribo en salas chilenas para el 20 de enero de 2022.