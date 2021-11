De Angelina Jolie a Will Smith: la película favorita de mi carrera

Tom Hanks no le dio demasiadas vueltas a la hora de ser consultado recientemente por las tres películas favoritas de su carrera. Sólo pidió un cambió a su entrevistador: escogería según “la experiencia personal que tuve mientras las hacía”.

El resultado arrojó un título obvio (Náufrago, 2000) y dos títulos que difícilmente aparecían en las apuestas: la comedia Un equipo muy especial (1992) y la cinta de ciencia ficción Cloud Atlas (2012). Pero incluso más sorprendente fue que omitiera sus cinco colaboraciones con Steven Spielberg (Rescatando al Soldado Ryan, La terminal, por ejemplo) y los largometrajes que le han concedido el Oscar, Filadelfia (1993) y Forrest Gump (1994).

Por cierto, no es la primera estrella que acepta el ejercicio de mirar sus propias décadas de trabajo para seleccionar sus películas predilectas. Aquí revisamos otros casos:

Angelina Jolie

En la última década ha dirigido nuevas como películas como directora y actriz, y acaba de ser introducida a la franquicia de Marvel (Eternals). Pero allá por 2010 expresó su aprecio por un papel en particular: Marianne Pearl en A mighty heart (2007), drama basado en las experiencias de la mujer del reportero asesinado del Wall Street Journal Daniel Pearl. “Posiblemente porque amaba a Marianne, y Brad (Pitt) la produjo, y creo que fue una película bien hecha sobre algo que importa”, explicó.

Arnold Schwarzenegger

Fue Terminator, actuó en la primera Depredador y estelarizó El vengador del futuro. Sin embargo, la estrella no cita ninguno de esos títulos al momento de referirse a sus filmes predilectos. Su elegida fue Un detective en el kínder (1990), de Ivan Reitman, por justamente permitirle sacudirse de la construcción de Hollywood en torno a su figura. “Durante muchos años intenté meterme en la comedia y no pude. Los estudios ganaron todo este dinero con las películas de acción. Dijeron: ‘¿Por qué íbamos a cambiar el molde?”, contestó.

Will Smith

En medio de una temporada de premios que podría darle su primer Oscar (como el papá de las hermanas Williams en el drama King Richard), el actor participó en el ejercicio. Se inclinó por Hombres de negro (1997) y En busca de la felicidad (2006), dos cintas que fácilmente califican entre las favoritas del público. También se animó a responder cuál sería la peor: Las aventuras de Jim West (1999), la catastrófica película por la que rechazó el protagónico de Matrix.

Brad Pitt

El actor de 57 años acumula una trayectoria fructífera y probablemente atraviesa uno de sus mejores momentos luego del Oscar por Había una vez… en Hollywood. No ha respondido a la pregunta con un top 5 ni con una preferencia tan clara, pero en entrevista con la revista GQ en 2017 habló de El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford (2007) como un caso de contrastes. “Mi película favorita es la película con peor rendimiento de todo lo que he hecho”, aseguró sobre su filme con Casey Affleck.

Samuel L. Jackson

Dueño de una filmografía variada y enorme (y por lo tanto, irregular), el actor de 72 años contestó en 2019 cuál sería el top 5 de su carrera. Como si hubiera comenzado y parado de trabajar en esa época, las cinco películas que mencionó corresponden a los 90: The long kiss goodnight (1996), A time to kill (1996), Jackie Brown (1997), The red violin (1998) y One eight seven (1997), según afirmó a Esquire. A eso quiso agregar que su personaje favorito de una cinta con Quentin Tarantino era el de Django sin cadenas (2012).

Jennifer Aniston

La gran estrella de la televisión de los 90 también registra interpretaciones apreciables en el cine. En 2014 se le pidió que eligiera sus cintas favoritas pero omitiendo los dramas independientes como Cake, que estaba promocionando durante ese año. Su respuesta arrojó Friends with money, de Nicole Holofcener, y sorprendentemente, Cómo acabar con tu jefe, la comedia en la que encarnó a la villana de la función. “Amo a la Dra. Julia”, sostuvo.