Los otros lugares que asoman como opción para recibir Lollapalooza: Cerrillos corre con ventaja

Finalmente Lollapalooza no se hará en el Parque O’Higgins. Así lo decidieron y lo comunicaron hoy sus organizadores, la productora Lotus, debido a la serie de exigencias establecidas desde hace unos meses por la Municipalidad de Santiago, las que derivaron en una votación popular para definir el destino del espectáculo, instancia plebiscitaría que a la luz de los resultados no se hará.

Eso sí, en su comunicado, la productora no dice que la cancelación sea definitiva. Tampoco arroja luces de un traslado a otro sitio, luego de nueve años levantando el evento en el mismo predio, desde 2011, hoja de ruta sólo interrumpida por la pandemia del Covid-19.

Pero sus mentores ya han mirado de reojo otros recintos, pese a que a través de este mismo medio -tanto ellos como cercanos a su gestión- han aclarado que es muy difícil el salto a otro rincón de Santiago, ya que sólo quedan cuatro meses (está anunciado para el 18,19 y 20 de marzo) y están con los plazos encima ante la posibilidad de adaptar técnicamente otro reducto para un festival de grandes dimensiones y de una configuración especial que implica múltiples escenarios y grandes áreas de pasto. Analizar la viabilidad técnica en tan poco tiempo es una carrera complicadísima, según apuntan distintas voces de la industria.

Pese a ello, hay lugares en la capital que podrían cobijar la cita. El que cumple con rasgos similares es el Parque Bicentenario de Cerrillos. ¿Razones? Ya ha albergado otros festivales de la propia productora Lotus, como el Santiago Gets Louder de 2015 (con System of a Down, Faith no More, Deftones, más consagrado al rock duro); y el Sónar de ese mismo año (The Chemical Brothers, Hot Chip, con un menú electrónico). También tiene buena conectividad a partir de la Línea 6 del metro; cuenta con 50 hectáreas contra las 82 del O’Higgins, o sea sigue siendo un espacio grande; y también se ha utilizado para eventos familiares relacionados con las Fiestas Patrias o celebraciones gastronómicas.

Linea 6 Metro. Imagenes del Parque Bicentenario de Cerrillos Foto Andres Perez VISTAS GENERALES

Además, cuenta con buena áreas verdes. Sus mayores dimensiones en rigor lo convierten en un buen espacio a ojos de los productores locales, ya que se podrían acomodar con cierta fluidez sus siete escenarios y todas las otras instancias que lo rodean, sin que las tarimas -sobre todo las principales- se vayan torpedeando o topando en sonido. También se podría instalar en espacio bajo techo que funcione como el Movistar Arena, destinado desde los orígenes del evento santiaguino a la fiesta electrónica.

El propio Parque Bicentenario de Cerrillos posee galpones y sitios que podrían cumplir en un principio tal función.

Hay otros reductos capitalinos, pero con características que quizás se emparentan menos con lo que busca Lollapalooza Chile. Por ejemplo el Club Hípico, aunque muy abierto, escaso de árboles y pasto, con un terreno pedregoso y poco amable. Se han realizado varios conciertos multitudinarios ahí, como Jonas Brothers, Metallica y Depeche Mode, pero sólo en un período de 2009 y 2010 en que el Nacional no pudo ser utilizado y en que asomaba como única alternativa.

También se ha prestado para festivales, como el Vive Latino (2007), La Cumbre del Rock Chileno (2009) y Maquinaria en dos ocasiones (2010 y 2011), aunque hace tiempo no se abre a tales instancias.

Otro espacio abierto a festivales han sido el Club de Campo Las Vizcachas, de 90 hectáreas y situado camino a San José de Maipo, donde en 2012 se hizo Maquinaria con Kiss, Slayer, Mastodon, The Prodigy y Marilyn Manson, entre otros; y el parque Padre Hurtado, donde entre otros se levanta el festival de innovación FiiS, el que este año recibirá a Sebastián Yatra y por donde antes han pasado nombres como Vicentico.

Los estadios se descartan hasta ahora: la multiplicidad de escenarios no permite que se levanten en una cancha de forma circular y de perímetro más estrecho.