FILSA celebra sus 40 años de manera digital y gratuita

Como adelantó Culto en septiembre pasado, la Feria Internacional del Libro de Santiago, FILSA, anunció la realización de su versión 2021 entre el 26 noviembre al 12 de diciembre. Esto, de manera virtual y gratuita.

“La FILSA en general es algo que se organiza con mucho tiempo. Este año no hubo tiempo para organizarla como un evento multitudinario, por eso se va a hacer virtual. Esto para no poner en riesgo a los expositores y al público, como no se sabe lo que va a ocurrir debido a la pandemia”, explicó Pilar Saavedra, vocera de la Cámara Chilena del Libro, entidad que organiza el evento.

La feria tendrá 75 tiendas expositoras –entre librerías, editoriales y distribuidoras– que formarán parte de esta nueva edición de la fiesta del libro y la lectura que en esta ocasión estará celebrando sus 40 años de trayectoria.

Además, habrá un completo programa cultural en línea, que incluirá presentaciones de libros, conversatorios, homenajes, conferencias y mucho más.

El evento se podrá seguir de manera gratuita a través del sitio www.prolibro.cl.