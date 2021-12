Soulfia y Princesa Alba: presencia urbana y femenina en el festival fiiS

Ambas comparten un tronco común en los sonidos urbanos con raíz en la tradición rítmica y de cierto acento bailable. Pero ambas también son distintas: Soulfia y Princesa Alba se han hecho un nombre en el circuito chileno gracias a una propuesta que enlaza soul y R&B en el caso de la primera, mientras el trap y el reggaetón surge en la segunda.

Con ello, se alzan como las apuestas pop más interesantes de los últimos años en el país, encarnando figuras de futuro que de seguro seguirán dando que hablar. Por lo mismo, este sábado 4 de diciembre serán parte del fiiS (Festival internacional de Innovación Social) en el Parque Padre Hurtado, en su escenario principal.

Ahí desplegarán parte de sus carreras. Soulfia es el nombre musical de Sofía Walker, quien este año ha mostrado parte importante de su material, inaugurado en 2019 con su primera canción, Toda la noche, para la actual temporada publicar Génesis (2021), su primer disco o mixtape.

Canciones como City girls, Cómplices o Ten cuidao’, que presentaba una aproximación a la música gitana, han marcado esta nueva fase, aunque el cambio decisivo lo estableció Pantera, un salto rotundo al reggaetón más fuerte, con el que ella terminó de proponer un punto de encuentro propio entre la música orgánica definida por el R&B y la producción digital del trap.

Princesa Alba también ha tenido una marcha intensa. Tanto en el mundo presencial como en el digital. En 2017 lanzó su primer sencillo, My only one, el que despegó como contagioso video viral. Un año después lanzó su mixtape Del Cielo Mixtape con producciones de Gianluca, OSSA y con una colaboración de la francesa Lean Chihiro.

En diciembre de 2018, publicó su sencillo Summer Love (en colaboración con Gianluca) y producido por Francisco Victoria, el cuál escaló rápidamente en la lista de charts en Chile y América Latina de Spotify. Con una alta presencia en redes sociales, Princesa Alba, ha ganado varios seguidores y seguidoras, todo esto de la mano de un estilo que ella misma define como alternativo y colorido.

A principios de 2020, estrena un nuevo sencillo, Mi culpa, producido por el español Alizzz y el propio Victoria que dio nombre a su gira de verano con más de 20 shows en distintas partes de Chile. Tras el éxito de Mi culpa, y en colaboración con la misma dupla de productores, la artista estrena Me equivoqué.

Pero el gran minuto estelar era otro. El 3 de septiembre de 2021 lanzó su álbum debut llamado besitos, cuídate, formado por 11 canciones entre las que se destacan nasty en colaboración con Ms Nina , miss u bb y narcisa con la brasileña Duda Beat.

La presentación principal del evento será con el colombiano Sebastián Yatra. Dado que el primer show de las 21 horas está vendido casi en su totalidad, hoy se pueden adquirir los tickets para un segundo show a las 16.00 el mismo día 4 de Diciembre. Cabe destacar que el mismo escenario contara también con la presencia del artista nacional Dani Ride.

