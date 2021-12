Charly Alberti y Zeta Bosio: “Somos los guardianes del legado de Soda Stereo”

El baterista Charly Alberti y el bajista Zeta Bosio han debido aprender a caminar sin Gustavo Cerati. Tras la muerte del cantante en 2014, los sobrevivientes han impulsado una serie de proyectos que extienden el legado de Soda Stereo, como el espectáculo Sép7imo Día, del Cirque du Soleil, o la gira Gracias totales, donde se unen de forma presencial y virtual a vocalistas de distintas latitudes del continente.

La misma que aterrizará en Chile el 10 de abril de 2022 en el Estadio Nacional.

“Fue algo hermoso. Te hacía fantasear la posibilidad de volver a tocar junto a él”, dice Alberti en entrevista con el diario argentino La Nación, cuando le preguntan cómo fue empezar a trabajar la música del desaparecido trío para la compañía teatral canadiense, el primer eje de lo que sería una faena póstuma presente hasta hoy.

Su compañero, en el mismo diálogo, complementa: “Fue un momento muy fuerte, de mucha emoción. Al principio los dos tuvimos que trabajar muy fuerte en el control de las emociones. Puede parecer una boludez pero..”.

Alberti, ahora con respecto al periplo Gracias totales, sigue: “Llevar esta emoción al extremo nos sirvió como curación. Somos los guardianes del legado de Soda Stereo y esto quiere decir que esta música no la puede hacer nadie más. Los shows eran la representación en vivo de lo que pasaba en cada disco y esta es la primera vez que no es así. Lo que manda son las ganas de tocar estos temas juntos de nuevo y devolverle a la gente todo lo que nos dio. Nosotros decimos que es la última vez que vamos a tocarlos pero no lo sabemos...”.

“La intención ahora mismo es cerrar un ciclo”, aclara Bosio, apuntando a que el espectáculo que ya los tiene girando otra vez por la región -interrumpido por la pandemia en 2020- podría ser el acto final de sus respectivas carreras como músicos vinculados a Soda.

Al menos estarán bien acompañados: artistas tan diversos como Rubén Albarrán, Benito Cerati, Adrián Dárgelos, Andrea Echeverri, Álvaro Henríquez, Juanes, Mon Laferte, Chris Martin, Draco Rosa, Gustavo Santaolalla y Julieta Venegas, entre muchos otros, aparecen para interpretar los hits de la agrupación.

Zeta: “No estamos pensando en repetir esta gira ni tampoco haríamos un disco nuevo de Soda con otros cantantes, pero es probable que sigamos tocando juntos después porque con él he vivido cosas que ni con mi familia viví”.

Soda Stereo

Charly: “Muchísima gente que nunca vio a Soda Stereo tenía la necesidad, llámese virtual o como sea, de hacerlo. Y de hecho sucede porque hay cinco temas donde Gustavo está presente y tres que hacemos con la formación de trío. Y son momentos...Este no es un show de versiones de Soda Stereo sino Soda Stereo. Y cuando le dejamos el centro del escenario a Gustavo es porque son canciones que nadie más puede cantar y también porque nos dan a nosotros un momento de intimidad”.

Consultados si aún les queda material inédito para mostrar, rarezas y descartes al estilo de lo que hacen bandas ya desaparecidas como The Beatles, admiten: “No creo que tengamos un material semejante. Esta gira quizás tenga un documental. Pero Zeta y yo estamos muy atentos. Hoy cualquiera te hace una docuserie y los únicos que podemos contar esta historia somos nosotros. Propuestas hay miles. Todos quieren hacer ficción, biopic, documental”.

Por último, confiesan que más de una vez han soñado con que vuelven a cantar con Gustavo Cerati. “Es lo que estamos haciendo porque lo extrañamos”, aseguran con respecto a su actual tour en memoria de su compañero.