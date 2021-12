De Volver al Futuro a Dune: las películas más populares en Twitter en Chile durante 2021

Época de recuentos en el mundo del cine, la música y las diferentes disciplinas artísticas. La llegada de un periodo en que, además de las listas que elaboran los medios especializados, las diferentes redes sociales también se atreven a lanzar sus resúmenes de los últimos meses.

Este jueves es Twitter la plataforma que celebra a los nombres con mayor presencia durante 2021. Según un recuento que abarca los tweets publicados en Chile entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, las cintas de superhéroes ratifican el poderío que tienen en la pantalla grande, adjudicándose seis de los lugares del top 10 dedicado a las películas.

Zack Snyder’s Justice League, Spider-Man: Sin camino a casa, Eternals y Black Widow ocupan las cuatro primeras posiciones, mientras que el filme que rompe la hegemonía es Dune, la adaptación de la novela de Frank Herbert liderada por Timothée Chalamet, que se instala en la quinta plaza. Confirmado para una segunda parte, el largometraje de Denis Villeneuve es además el número uno del listado que agrupa las cintas de ciencia ficción, y su protagonista es el décimo actor más mencionado del año.

Pedro Pascal asoma en el quinto lugar de esa revisión, un top 10 que también considera a estrellas como Tom Holland, Ryan Reynolds y Tom Hiddleston, pero que es encabezado por los mexicanos Joaquín Bondoni y Emilio Osorio, y luego por los turcos Alp Navruz y Kerem Bursin.

A su vez, Daniela Vega aparece en la quinta posición del listado consagrado a las actrices, junto a intérpretes como Zendaya, Elizabeth Olsen, Olivia Rodrigo y la mexicana Karol Sevilla.

Estas dos últimas artistas además marcan presencia en el listado dedicado a la música, que cuenta con Mon Laferte y Paloma Mami ocupando la segunda y quinta plaza, respectivamente. Por último, CNCO, Joel Pimentel, Bad Bunny, Chayanne y Daddy Yankee se inscriben entre los cinco músicos más citados por los usuarios locales.

Revisa a continuación todos los rankings:

Películas más mencionadas

1. Zack Snyder’s Justice League

2. Spider-Man: No Way Home

3. Eternals

4. Black Widow

5. Dune (2021)

6. Shrek

7. The Suicide Squad (2021)

8. Black Panther

9. Godzilla vs Kong

10. Blackpink: Light Up the Sky

Top películas clásicas

1. Back to the Future

2. The Godfather

3. Blade Runner

4. Indiana Jones

5. Pulp Fiction

Top películas Universo Superhéroes

1. Zack Snyder’s Justice League

2. Spider-Man: No Way Home

3. Eternals

4. Black Widow

5. The Suicide Squad (2021)

Top películas de Ciencia Ficción

1. Dune (2021)

2. Godzilla vs Kong

3. Venom: Let There Be Carnage

4. Back to the Future

5. Blade Runner

Top películas de Drama

1. Call Me By Your Name

2. Don’t Worry Darling

3. Pride and Prejudice

4. Nomadland

5. House of Gucci

Top películas Infantiles/Familiares

1. Shrek

2. Cruella

3. Cinderella (2021)

4. Luca

5. Little Mermaid

Pedro Pascal en un evento en California en febrero pasado. Foto: Frazer Harrison/Getty Images/AFP

Actores más mencionados

1. Joaquín Bondoni (@JoaquinBondoni)

2. Emilio Osorio (@mailomarcos)

3. Alp Navruz (@AlpNavruz)

4. Kerem Bursin (@KeremBursin)

5. Pedro Pascal (@PedroPascal1)

6. Tom Holland (@TomHolland1996)

7. Ryan Reynolds (@VancityReynolds)

8. Tom Hiddleston (@twhiddleston)

9. Chris Evans (@ChrisEvans)

10. Timothée Chalamet (@RealChalamet)

Actrices más mencionadas

1. Karol Sevilla (@karolsevilla)

2. Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo)

3. Hande Ercel (@HandeErcel)

4. Ayca Aysin Turan (@aycaaysinturan)

5. Daniela Vega (@danivega)

6. Alina Boz

7. Zendaya (@Zendaya)

8. Elizabeth Olsen

9. Laura Marano (@lauramarano)

10. Lili Reinhart (@lilireinhart)

Artistas latinos más mencionados

1. CNCO (@CNCOmusic)

2. Joel Pimentel (@JOELDELE0N)

3. Bad Bunny (@sanbenito)

4. Chayanne (@CHAYANNEMUSIC)

5. Daddy Yankee (@daddy_yankee)

Artistas más mencionadas

1. Karol Sevilla (@karolsevilla)

2. Mon Laferte (@monlaferte)

3. Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo)

4. Lauren Jauregui (@LaurenJauregui)

5. Paloma Mami (@palomamamicl)