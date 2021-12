El inhóspito presente del Festival de Olmué: ningún canal se interesó en transmitirlo

Creado en 1970 y transmitido de manera prácticamente ininterrumpida en señal abierta desde 1984, el Festival del Huaso de Olmué carga hace décadas con el prestigio de ser uno de los principales certámenes musicales del país, una tradición veraniega ineludible y un hito de la pantalla chica en cada comienzo de año. Junto con el Festival de Viña y pese a su distinto perfil, más orientado al folclor y a las tradiciones, es el otro espectáculo municipal del país que se ha emitido todos los años en televisión -la única excepción ocurrió en 2005- y que ha logrado salir al resto del mundo gracias a la creciente presencia de artistas internacionales y a sus alianzas con cadenas extranjeras.

El evento, eso sí, hoy vive otra realidad y atraviesa días complejos y cargados de incertidumbre: tras su última edición de enero de 2020, que además marcó el término de su alianza con TVN después de siete versiones -el canal público optó por no hacer uso de una cláusula que le permitía prolongar el acuerdo un año más-, el municipio de Olmué enfrenta actualmente la falta de interés de los canales de TV para producir y transmitir la próxima versión de su principal certamen, fijado tentativamente para la segunda quincena de febrero de 2022.

De hecho, el 27 de octubre pasado, la alcaldía abrió una licitación pública para la concesión de la transmisión televisiva y la producción artística de la próxima versión del certamen -prorrogable por un año más-, la cual se cerró y declaró desierta cerca de un mes después, tras no contar con interesados ni recibir ninguna propuesta válida desde los canales nacionales.

Una situación similar a la ocurrida en su edición anterior, la de enero de 2021, que también contó con un concurso público que se declaró desierto al no contar con canales ofertantes. En ese momento la alcaldía decidió pasar al plan B y licitó el evento en busca de una productora externa que pudiera organizar la cita en formato Covid. El festival finalmente se lo adjudicó la compañía del productor Claudio Riquelme (CRM), quien presentó una propuesta de espectáculo de sólo dos días, desde el Patagual pero sin público, con transmisión vía streaming y artistas como Denisse Rosenthal, Noche de Brujas, el humorista Juan Carlos “Palta” Meléndez, Illapu y Princesa Alba, entre otros.

Pero finalmente la negociación se entrampó, las partes no lograron llegar a acuerdo y no se firmó contrato, por lo que no hubo Festival del Huaso en 2021. Algo que podría repetirse en 2022 si se mantiene el escenario actual.

Si bien han existido conversaciones con productores de eventos interesados en organizar la próxima edición del certamen, y que incluso el canal La Red evaluó la opción de transmitirlo -aunque finalmente no participó de la licitación-, diversos actores de la industria que se han acercado a la alcaldía coinciden en que el presupuesto que destinó el municipio olmueíno para la realización del festival, de 60 millones de pesos, lo convierte en un proyecto “inviable”, sobre todo en medio de la crisis financiera que atraviesan diversas estaciones televisivas.

De hecho, en las mismas bases técnicas de la licitación pública para la transmisión y producción de Olmué 2022, se especifica que la versión de 2020 del espectáculo tuvo un gasto total para el municipio de $214 millones, incluyendo la producción artística ($116 millones), la contratación del personal de apoyo ($26.7 millones) y el arriendo de generadores eléctricos ($ 12 millones), entre otros ítems.

En el mismo documento se señala, entre los requerimientos del municipio que encabeza el alcalde Jorge Jil, que el canal ofertante, además de la transmisión televisiva, debía hacerse cargo de la producción artística del evento (honorarios, viáticos y gastos de traslado y hospedaje de artistas, bailarines y animadores, entre otros aspectos), así como la obligación de montar y desmontar por su cuenta la escenografía y el aparataje técnico del show televisivo.

Además, se solicitaba la contratación de a lo menos “una banda folclórica de renombre nacional” por cada día -se menciona allí como ejemplos a Quilapayún, Inti-Illimani, Los Tres, Los Jaivas y Bloque Depresivo-, así como la participación de “a lo menos un artista internacional, que deberá tener un costo aproximado por sobre 100 mil dólares, o en su defecto demostrar que su calidad y popularidad son reconocidas por el público”.

“Hubo años en que para el festival de Olmué se invirtieron 300 o 400 millones de pesos en total, entonces volver a un festival de 60 millones de pesos, que eran los presupuestos que se manejaban a fines de los 90, es como irrisorio”, señala un promotor de eventos que prefiere mantener su nombre en reserva, y que asegura que, en un paralelo con el otro gran certamen veraniego de la región, sólo un día de producción del Festival de Viña requiere cerca de $600 millones.

“Nosotros estábamos interesados pero la propuesta que tiene el municipio es absolutamente inviable”, complementa Alfredo Troncoso, gerente de la productora artística Macondo Konzerte, compañía que organizó más de diez ediciones del Festival del Huaso.

“Yo me reuní con el jefe de gabinete del alcalde y teníamos una oferta que hacer, pero los 60 millones que ofrecen alcanzan con suerte para financiar la ficha ténica, la artística para nada. Por otro lado, el aforo del lugar se disminuye a la mitad”, explica Troncoso.

Al cierre de esta edición, desde el municipio de Olmué no se refirieron a la situación actual del certamen para su edición de 2022 ni a las posibles alternativas que barajan para su realización en febrero.