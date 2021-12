Amanda Gorman: el libro debut de la joven poeta revelación que quiere ser novelista

El mundo supo de ella el pasado 20 de enero, en la ceremonia que marcó el inicio de la administración de Joe Biden. Ahí, con la atención del orbe, Gorman fue la poeta elegida para leer unos versos, y en ese empeño lo que recitó se llamaba La colina que ascendemos, y tenía una visión crítica del gobierno saliente, de Donald Trump. Es “una fuerza que destrozaría nuestra nación”, señaló la joven, de entonces 22 años.

El poema apareció en castellano en una edición de Lumen, que se puede encontrar en Chile. Pero Gorman, inquieta, acaba de publicar en Estados Unidos su nuevo libro: Call us what we carry. En rigor, no es su primer volumen, puesto que anteriormente publicó un libro ilustrado para niños, titulado Change Sings. Pero es su debut absoluto en el campo de la literatura.

Amanda Gorman recites a poem during the inauguration of Joe Biden as the 46th President of the United States on the West Front of the U.S. Capitol in Washington, U.S., January 20, 2021. REUTERS/Jim Bourg

El libro, que por supuesto incluye La colina que ascendemos, ha comenzado a recibir críticas entusiastas en los medios estadounidenses. “Hay reverencia y efervescencia; gravedad y picardía”, escribió Molly Young, del New York Times, quien agregó que si bien el libro tiene buenos poemas, también hay algunos de los otros. “Los poemas débiles sufren de una dependencia de imágenes polvorientas. (’Algunos dolores, como los ríos, no se pueden cruzar / cruzar. No deben vadearse / sino caminar al lado’)”, argumenta. Mientras que los mejores “son aquellos en los que Gorman desenvaina su espada, llamando a la luna creciente ‘lesión luminosa de la noche’ u ofreciendo una frase que parecería inspirar: ‘La tierra es un acto mágico; / Cada segundo algo hermoso’, solo para perforar el globo después de un salto de línea”.

Por su parte, en The Guardian indicaron sobre el libro: “Un sentido vertiginoso de la historia y la solidaridad impregna la colección de debut de Gorman. En parte elegía, en parte registro documental y en parte declaración de un testigo, Call us what we carry es, ante todo, ‘una carta al mundo’, una frase que toma prestada de Emily Dickinson”.

De hecho, justamente el Guardian realiza una comparación de Gorman con la oriunda de Amherst. “Como la de Dickinson, la poesía de Gorman ejerce una inmensa presión sobre nuestro momento presente, comprometiéndose con una arqueología de nuestro pasado y la conservación de nuestro futuro. Nos insta a revisar la historia accidentada de las injusticias interseccionales y reevaluar nuestras frágiles especies, sistemas y planeta, sumidos en la pandemia, el dolor personal y las quejas públicas”.

Colectiva y pop

Desde su verja, el célebre New Yorker rescató el sentido colectivo que Gorman, ya con 23 años, le imprime a sus poemas, utilizando el “nosotros” más que el “yo” tan propio de Walt Whitman, uno de los poetas célebres de la tierra del Tío Sam. “Gorman continúa explorando el ‘nosotros’ en su nueva colección, Call us what we carry, que ella llama un ‘libro ocasional’, enmarcado por nuestras muchas pandemias mutantes pero aparentemente inmutables, desde el covid-19 y el racismo hasta el clima. catástrofes y malestar general. Al ‘escribir una carta al mundo como hija de él’, Gorman no se limita a transcribir un diario de un año de plaga; sus pronunciamientos atrevidos y oraculares dan testimonio de la experiencia colectiva, con una asombrosa confianza y un tono profético que son propios del poeta”.

Asimismo, el New York Times destaca que es notorio el uso de múltiples influencias en los versos. Pero no solo del mundo literario, también de la cultura pop. “Van desde Los cazafantasmas hasta Shakespeare, Carly Simon y Platón e influencias que incluyen a Anne Carson, Lucille Clifton, Abraham Lincoln y Homer”. The Guardian al respecto señala: “Sus poemas aluden a fuentes de múltiples capas: encontramos a Rihanna, Drake, Shakespeare, Homer, Platón y datos de economía de la salud”.

Otro punto importante, que plantea el The Guardian, es la referencia que Gorman hace de la pandemia. “Gorman pone su dedo en el pulso de la pandemia actual, informando sobre el terreno los cambios sutiles en la sociabilidad humana provocados por nuestra nueva era de ansiedad. Mapeando ‘cada estornudo y sollozo’, se da cuenta de que ‘Cada tos parece una catástrofe, / Cada persona cercana un peligro potencial’”. De alguna forma quiere construir un relato.

“Me enamoré de Shakespeare”

La intención de construir un relato no es casual. En una entrevista reciente con el New York Times, la joven aseguró que lo que más la mueve literariamente son las novelas, y que le gustaría poder publicar una. “Escribir novelas fue mi amor original y todavía espero hacerlo. ¡Por lo general, puedo terminar de escribir un solo poema más rápido que un libro narrativo completo!”.

Como mencionábamos, la influencia de Shakespeare aparece en el libro, y ella -en la citada entrevista- reconoce su infujo al ser consultada por un autor que le guste: “Shakespeare, sin duda, lo que puede parecer un poco elemental ya que ocupa un lugar central en la literatura. Sin embargo, durante mucho tiempo fui ambivalente, si no completamente dubitativo, de Shakespeare, por esa misma razón. Simplemente se sentía como otro anciano blanco muerto que mis maestros estaban tratando de meterme en la cabeza cuando estaba desesperada por leer a alguien que se parecía a mí”.

“Cuando estaba en la universidad, tuve este momento de pensar: si vas a cerrarte con un autor, al menos léelo para entender por qué. Me lo debía a mí mismo y a la literatura. Así que me esforcé por tomar un curso llamado Global Shakespeare, impartido por la Dra. Leah Whittington, y me enamoré. Creo que finalmente fue capaz de leer a Shakespeare a través de una lente global, racial y de género lo que me hizo verlo de nuevo”, agregó.

Consultada si para ella la literatura tiene una función moral. Gorman respondió de manera afirmativa. “Incluso si no nos proponemos que tengan una función moral, logran un impacto moral. Por ejemplo, generalmente pensamos que la lectura sirve principalmente a una capacidad académica. Pero sabemos que leer también aumenta la inteligencia emocional de los niños. Los libros tienen el poder de cambiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. La elección es nuestra para aprovechar ese potencial”.

Ante la consulta de Culto, desde Penguin Random House aseguraron que no hay todavía una fecha para tener el libro Call us what we carry traducido al castellano.