Abrazo de grandes: Cat Power revisita a Billie Holiday

Covers: con ese título, no hay muchas dudas de lo que trae el próximo álbum de Cat Power, con fecha de estreno para el 14 de enero.

Una colección de canciones donde revisita temas propios y ajenos con una mirada actual, reversionando lo que está allá afuera pero también lo que ella misma ha despachado como autora.

En ese sentido, quizás la sorpresa viene con los tracks que ha ido escogiendo. Por ejemplo, en octubre presentó sus respectivas lecturas para Bad Religion, de Frank Ocean, y A pair of brown eyes, de the Pogues. Ahora hace algo similar con Billie Holiday, una de sus influencias declaradas, voz y estilo que se pueden recoger en varios puntos de la trayectoria de Power.

I’ll Be Seeing You se llama el cover que integrará su próximo título, inspirado por pérdidas recientes que sufrió Chan Marshall -su verdadero nombre- entre ellas, la del colaborador de Sun, Philippe Zdar, quien falleció trágicamente en 2019.

“Cuando te arrebatan a la gente que quieres, siempre hay una canción que retiene su recuerdo en tu mente,” reflexiona Cat Power en un comunicado, mientras habla de la importancia del cover para ella. “Es una conversación con aquellos que están del otro lado y es muy importante para mí poder llegar a la gente de esa manera”.

Además, hoy la artista lanzó una versión de su propia canción, Hate, parte de The Greatest (2006), ahora bajo el título Unhate para el álbum que llega el próximo mes.

El listado completo del trabajo es:

*Bad Religion - Frank Ocean

*Unhate - Cat Power - Chan Marshall

*Pa Pa Power - Dead Man’s Bones

*A Pair Of Brown Eyes - The Pogues

*Against the Wind - Bob Seger

*Endless Sea - Iggy Pop

*These Days – Jackson Browne

*It Wasn’t God Who Made Honky Tonk Angels - Kitty Wells

*I Had A Dream Joe - Nick Cave

*Here Comes A Regular - The Replacements

*I’ll Be Seeing You - Billie Holiday