“No puedo confiar en nadie”: el gran final de Succession 3 según sus protagonistas (y qué viene para la joya de HBO)

Prometía ser uno de los eventos televisivos de 2021 y su desenlace estuvo completamente a la altura. Luego de una ausencia de casi dos años de la pantalla, Succession cerró un tercer ciclo contundentes y con vibrantes giros al emitir su último capítulo el domingo pasado (ya disponible en HBO Max).

Algo más breve que las anteriores –nueve en vez de diez capítulos–, la temporada comenzó y se desarrolló en su mayor parte en torno a la áspera batalla protagonizada por Kendall (Jeremy Strong) y su padre, Logan (Brian Cox), enfrentados por los destinos del conglomerado de medios Waystar Royco. Una lucha que funcionó impecablemente como vehículo para exponer nuevas capas en las fragilidades y ambigüedades de los integrantes del clan Roy y en las figuras que orbitan la trama.

Sin embargo –spoilers a continuación–, la recta final de la tercera parte dio por resuelta la contienda principal, dedicándose en su noveno episodio a unir con destreza los hilos que corrieron en paralelo y a pavimentar un nuevo escenario para sus protagonistas.

En resumen: en medio de la boda de la madre de los hermanos Roy, el rumor de que el patriarca podría aceptar que su alicaída firma sea adquirida por la compañía tecnológica de Lukas Mattson (Alexander Skarsgård) enciende las alarmas de Shiv (Sarah Snook) y Roman (Kieran Culkin). La oferta parece ir en serio, por lo que recurren a un plan insospechado un par de capítulos atrás. Pese a su vulnerable estado emocional y las diferencias insalvables con él, ambos convencen a Kendall para que se sume a una maniobra para anular los planes de su padre.

Desoyendo las quejas previas de su hermano mayor, Connor (Alan Ruck), únicamente los tres se dirigen a interpelar a Logan. Lo que viene, lógicamente, es una rocosa y dolorosa discusión entre los retoños y el líder del clan, en que este confirmó sus movimientos. En un vuelta de tuerca menos fácil de predecir, luego la historia expone dos traiciones, una que los implica directamente a los tres y otra que compete a Shiv.

“Yo era la única persona que sabía sobre eso desde el principio, me habían informado”, reconoció Brian Cox sobre el desenlace de la temporada, pese a que “normalmente no quiero saber sobre los guiones”.

“Ellos (los hijos) siempre están tratando de hundirlo de alguna manera –los escritores también–, pero Logan es una fuerza de la naturaleza. Él simplemente sigue adelante. Y es un hombre de increíble reserva. Es un extraordinario superviviente, lo ha sido toda su vida”, explicó a The Hollywood Reporter tras finalizar el tercer ciclo.

“Los niños no lo admiten, pero ellos adoran a su padre. Verás que ese es el gran error, que siempre buscan la aprobación de papá de una u otra forma y, por supuesto, no la obtienen. Y ciertamente, con la traición que ha ocurrido, no lo entenderán”, agregó.

Shiv, con quien se queda la cámara al terminar el capítulo, es probablemente el personaje más magullado tras los últimos acontecimientos. Imaginando qué piensa ahora su papel en la historia, la actriz Sarah Snook indicó a Entertainment Weekly: “‘No puedo creer que mi esposo me haya hecho eso. No tengo a dónde ir ahora. Mi mamá me ha abandonado. Se ha revelado que mi papá es el diablo, y mi esposo ha firmado un pacto con él. Así que no tengo adónde ir. Y realmente, ¿correré hacia mis hermanos?’ Eso no parece probable. Creo que ella tiene mucho que hacer en la próxima temporada. ¿Dónde está el puerto más seguro?”.

El británico Matthew Macfadyen, Tom en la serie, se apoderó de un momento crucial en el final de la temporada, apareciendo en los últimos segundos como autor de algo imperdonable. “Fue brillante entrar en esa habitación, con lo que flotaba en el aire después de que Logan gritara y chillara. Es una atmósfera poderosa en la que ingresar”, dijo a la revista GQ, junto con analizar lo que vivió su personaje en el tercer ciclo, marcado por la posibilidad de ir a la cárcel y las fracturas de su matrimonio.

“Hay una colección de cosas en aumento que él ha notado con Shiv que le hicieron pensar que tenía que cuidar de sí mismo. No puedo confiar en nadie. Mi esposa no confía ni cree en mí”, apuntó.

Snook reveló que los matices que tiene la última escena fueron fruto de varias tomas comandadas por los realizadores de la ficción. Al final, Shiv oculta que está al tanto de la traición a la que la ha sometido su esposo, que podría tener secuelas volcánicas en la temporada siguiente. “Se sintió natural, porque Tom se había acercado con proximidad física. Yo estaba como, ‘Aléjate de mí. No puedo esconder mi dolor de tu cara de manera convincente. Así que fingiré que el dolor es por otra cosa’”.

Jeremy Strong, el actor que interpreta a Kendall, no se ha pronunciado sobre los vaivenes más recientes de la historia, pero en una entrevista genérica (facilitada por HBO Max a este medio) proporciona un balance en torno al tercer ciclo.

“(La serie) es una cadena montañosa, y con eso vienen estas profundas grietas y también estos picos increíblemente altos”, comenta. “La escritura es inagotablemente rica y desafiante. Y por eso requiere una gran cantidad de riesgo. Y no sé a dónde irá a partir aquí. Pero esta tercera temporada ciertamente fue el pico más alto de la montaña hasta ahora”.

El cuarto ciclo está confirmado, pero según han detallado sus protagonistas se comenzará a escribir recién a comienzos de 2022.