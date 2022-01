El fenómeno sigue intacto: la reunión de Harry Potter se convierte en lo más visto de HBO Max

Disponible en el catálogo de HBO Max desde este sábado 1 de enero, el especial de reunión de Harry Potter se transformó en lo más visto de la plataforma de streaming durante sus primeros días. Titulada Harry Potter 20º Aniversario: Regreso a Hogwarts, la producción superó a títulos como And just like thaT..., Game of thrones, Dune e incluso a las ocho películas de la saga principal sobre el mundo mágico.

“La reunión del elenco de Harry Potter nos recuerda por qué esta historia cambió la vida de tantas generaciones”, dice en un comunicado de prensa Luis Durán, gerente general de HBO Max para América Latina y el Caribe, detallando que “en tan solo horas este especial se convirtió en el estreno más visto en la región, incluso posicionando a Latinoamérica como la meca de los fans de Harry Potter en el mundo”.

El especial reúne por primera vez en una década a los tres protagonistas de la franquicia (Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint), quienes comparten anécdotas y revelan infidencias de la serie de películas junto a sus antiguos compañeros de elenco, como Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Gary Oldman y Tom Felton.

Durante las casi dos horas de metraje, Watson confiesa que pensó en abandonar la saga antes de filmar la quinta entrega y figuras ya fallecidas como Alan Rickman y Helen McCrory son recordadas por los entrevistados.

Antes de lanzar este especial, HBO Max sumó a su biblioteca otra producción realizada especialmente por el 20° aniversario de la primera cinta: Harry Potter: Torneo de las casas de Hogwarts, una producción de cuatro episodios en que distintos fanáticos de la franquicia.