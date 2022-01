En grupo y solistas: los proyectos personales de Radiohead

Con el reciente lanzamiento del primer single de The Smile, la nueva banda de Thom Yorke y Jonny Greenwood, los fans de los compositores de Creep descubrieron una faceta desconocida de los músicos. You Will Never Work In Television Again llegó con toques punk, sin embargo, este no es el primer proyecto personal de los integrantes.

Thom Yorke

El vocalista de la exitosa banda lanzó su primer proyecto solista en 2006. Si bien en ocasiones había colaborado con Jonny Greenwood en bandas como Band Aid 20, hecha especialmente para una banda sonora, el disco era la puerta un proyecto serio. The Eraser expresa las preocupaciones políticas de York por medio del rock alternativo y la electrónica, ya que este es un reconocido activista.

Con colaboraciones de Jonny Greenwood en piano y la producción de Nigel Godrich el disco fue muy elogiado por la crítica. A este le siguió un 2do álbum en 2014 Tomorrow’s Modern Boxes.

Este no es el único proyecto de Yorke y Nigel Godrich. Junto a Flea, Red Hot Chilli Peppers, Joey Waronker y Mauro Refosco nació Atoms for Peace. La banda se presentó por primera vez en 2009 tocando los propios temas solistas de The Eraser y Radiohead pero también lanzaron temas propios como Judge, Jury and Executioner.

La banda tocó en Coachella y en el Fuji Rock festival, su primer y único disco Amok fue lanzado en 2013 y, si bien volvieron a presentarse en 2020, desde entonces no han publicado nuevos álbumes.

Pero no solo ha incursionado en otras bandas de rock. Thom Yorke siguió los pasos de Jonny Greenwood y realizó algunas bandas sonoras para proyectos cinematográficos y teatrales.

El año 2009 compuso el tema Hearing Damage para la película Twilight: New Moon y en 2015 la banda sonora del documental The UK Gold. Además musicalizó la obra de teatro Old Times, de la compañía Roundabout Theatre Company.

El año 2018 musicalizó la película de Luca Guadagnino, Suspiria. En esa época el artista dio una entrevista a la BBC donde confesaba tenerle un poco de envidia al trabajo de Jonny Greenwood en relación a bandas sonoras.

“El viaja y sabe lo que está haciendo, mientras que yo sólo puedo arañar la superficie, totalmente amateur” Thom Yorke para BBC Piano Sessions

Así mismo musicalizó desfiles de moda para Rag & Bone pero, uno de los proyectos más curiosos fue realizado el año 2015. Para la muestra de arte The Panic Office de Stanley Donwood, artista visual de proyectos de Radiohead como The Bends, Thom compuso un tema que duró los 18 días de la exhibición. Subterránea era una sola canción que dura 432 horas en total y dejó marcada la industria.

Semi Permanent

Jonny Greenwood

El único miembro de la banda con estudios de música clásica, pues aprendió a tocar viola cuando niño, es el que más ha incursionado en el mundo del cine incluso llegando a ser nominado al Oscar.

Su primer acercamiento fue junto a Thom Yorke cuando, para la banda sonora de Velvet Goldmine (1998) conformaron Venus In Furs pero, en 2003 ya estaba componiendo la música de Bodysong. También compuso la banda sonora de Tenemos que hablar de Kevin (2011), The Master (2012) y Phantom Thread (2017). Este último le valió la nominación al Globo de Oro y al Óscar. En 2021 participó en la última película del chileno Pablo Larraín, Spencer y actualmente está nominado en los Globos de Oro por The Power of The Dog.

Su trabajo en cine también lo ha llevado a la pantalla. En 2004 participó en el film de Harry Potter y el cáliz de fuego donde hizo un cameo junto a Phil Selway y Jarvis Cocker, pues eran la banda, Weird Sisters, que participa en la fiesta de la cinta.

El multiinstrumentista también trabaja para la BBC. El 2007 fue contratado como compositor para la Concert Orchestra de la radio y ahí se dedicó a jugar con uno de sus instrumentos favoritos ondas Martenot, un instrumento compuesto por un teclado, altavoz y generador de alta frecuencia. Una de sus composiciones más reconocidas para el medio fue Popcorn Superhet, inspirado en el fenómeno del ruido blanco, que lo llevó a ser galardonado con el premio otorgado por la audiencia.

Image by © Bettmann/CORBIS

Fuera del cine ha participado en distintos proyectos. Junto a Trojan Records compiló un disco de reggae y dub titulado Jonny Greenwood is The Controller, lanzado en 2007. En 2015 viajó a la India junto al productor Nigel Godrich y grabó un disco con el israelí Shye Ben Tzur y el grupo Rajasthan Express en la Fortaleza de Mehrangarh, de este mismo proyecto nació el documental Junjun.

Colin Greenwood

El bajista de Radiohead y hermano pequeño del compositor también ha colaborado en bandas sonoras. En 2003 tocó el bajo en la canción 24 Hour Charleston en la banda sonora de Bodysong y en 2008 para la banda sonora compuesta por James Lavino para Woodpecker de Alex Karpovsky.

En 2014 colaboró nuevamente con Jonny en la banda sonora de Inherent Vice en las canciones Under The Paving-Stones y The Beach. En ese mismo proyecto colaboró Clive Deamer, baterista de la banda de jazz rock Get the Blessing.

También colaboró con Thom Yorke en su segundo álbum solista Tomorrow’s Modern Boxes programando el beat de la canción Guess Again!. Hace poco escribió una columna de opinión para el medio The Guardian donde se refiere a los problemas que el Brexit a causado en la escena musical inglesa.

Ed O’Brien

Situado por la revista Rolling Stone en el 59° lugar dentro de la lista de 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos, Ed’Obrien también ha participado de proyectos musicales y ha demostrado interés en la escritura y proyectos sociales.

Conocido por su amplia colección de pedales que marcan el estilo de Radiohead, O’Brien escribió un blog durante las sesiones de Kid A y Amnesiac, entre, donde profundizó sobre la grabación de estos álbumes. En noviembre 23 de 1999 escribía

“No es un gran inicio de semana. De las 6 canciones que Niguel mezcló solo una está bien <i>Kid A</i> pero, Niguel es muy opmitista en relación a las otras, él sabe lo que quiere hacer con ellas así que dibujamos otra lista de canciones para trabajar en las siguientes 3 semanas”. Ed O'Brien

Además colaboró con la escritura de la petición realizada por la campaña Free Tibet (2013), al Ministro de Justicia de China para liberar a 8 cantantes tibetanos encarcelados en ese país. Acá también colaboraron artistas como Thom Yorke, Peter Gabriel, Serj Tankian y Tjinder Singh. Ed ha demostrado estar movilizado por los derechos de su gremio, siendo director fundador de la Featured Artists Coalition, organización sin fines de lucro que vela por los derechos e intereses de los músicos británicos.

O’Brien ha colaborado en distintos proyectos musicales.

En 2003 participó en el disco de Asian Dub Foundation, Enemy of the Enemy tocando tres canciones: la homónima, Blowback y 1000 mirrors, junto a Sinéad O’Connor. También ha colaborado e ido de gira con 7 world Collide, en los discos 7 Worlds Collide y The Sun Came Out. Este año se lanzará Imagine III donde el músico remezcló Slidin de Paul McCartney.

Al igual que sus otros compañeros de banda incursionó en las bandas sonoras cuando, a fines de los 90, participó en Eureka Street, una serie de la BBC.

Durante 2020 lanzó su primer disco como solista EOB, donde incursiona en nuevos y distintos sonidos.

Phil Selway

Si bien mantuvo un perfil bajo la mayoría de los años. Phil Selway también ha colaborado en distintos proyectos.

Apareció junto a Jonny Greenwood en la película de Harry Potter y el cáliz de fuego, ha colaborado con la banda Dive Dive en presentaciones y, al igual que O’Brien, participó con la banda 7 World Collide en su álbum homónimo (2007) y The Sun Came Out (2009).

El año 2010 lanzó su primer álbum como solista Familial. Ahí cantó y tocó insturmentos y contó con la colaboración de diversos artistas como Lisa Germano, Glenn Kotche y Pat Sansone. En 2014 lanzó su segundo disco Weatherhouse y en 2017 ya lanzaba Let Me Go, banda sonora de la película de Polly Steele.