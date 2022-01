Desde trueque de libros a figuras de la literatura local: cómo es la Feria Internacional del Libro del Biobío

En algo coinciden quienes están detrás de los sellos editoriales participantes en la Feria Internacional del Libro del Biobío, que se desarrolla en la Universidad de Concepción y que tuvo su primera jornada este martes 11. Para quienes se encuentran en el lugar -que reúne 40 editoriales- ha sido una iniciativa que ha tenido buena recepción en términos de la demanda y flujo de visitantes.

Según se informó desde la organización, en los primeros dos días entre 3.000 y 4.000 personas han visitado la feria, esto contando la carpa que se ubica en los pastos del Foro de la Universidad de Concepción como los escenarios al aire libre. El sonido del campanil acompañó a los visitantes sobre todo en la tarde, que fue el momento del día donde mayor flujo de gente se registró en el ingreso.

Por ejemplo, Felipe Gutiérrez, de Catalonia, indicó a Culto: “La feria ha estado movida, ha sido bastante concurrida, se ha notado el interés de la comunidad hacia la feria”. También Marisol García, de Planeta: “Ha sido una buena aceptación por parte del público, pensaba que a lo mejor no iban a tener tanto interés y, al contrario, me sorprende. Nos ha ido bien. Espero siga el próximo año para prepararnos mejor”.

Mauricio Ahumada, de LOM Ediciones, asegura: “Ha estado buena la feria, súper buena. Mucha gente, mucho interés por los libros, comprar”. Felipe Zambrano, de Penguin Random House, aseveró: “La feria ha estado muy movida, hay harta demanda por varios autores”. Rocío Barros, de Pehuén Editores, señaló: “Ha estado muy buena la feria, y en términos de venta, ha estado muy buena. Por lejos, una de las mejores ferias en la que hemos estado”.

La escritora mexicana Jazmina Barrera, en la charla "Reflexiones para la creación de una novela".

Asimismo, hay presencia de la industria editorial de la región. El Grupo de editores del Biobío, en voz de Rebeca Rodríguez, aseguró: “Ha venido mucha gente preguntando por los libros y las editoriales independientes. Es importante porque nos damos a conocer, hay apoyo a los escritores jóvenes”.

También aseguran que el hecho de que la feria sea presencial ha significado un importante volumen de ventas. “Estuvo muy bueno para ser primer día y hoy ha continuado la tónica”, señala Gutiérrez. García destaca: “Ha sido conveniente, de todas maneras, porque la gente quiere conocer libros nuevos en forma directa”.

“Ha convenido absolutamente el formato presencial”, asegura Ahumada. Zambrano indica: “Totalmente, aunque respecto a la parte de web, siempre hay un flujo de demanda. pero se agradece compartir el face-to-face con los clientes, poder conversar”,

Además, destacan cumplimiento de protocolos Covid. De hecho, al ingreso, a cada persona se le toma la temperatura y se le hace exhibir el Pase de movilidad. “Es bueno que se mantenga lo presencial, con todos los recaudos”, agrega Ahumada. Zambrano dice: “Lo que he visto, hasta ahora un 7. No puedo decir lo contrario, súper preocupados, cada entrada y salida ha tenido control. La gente puede venir tranquila”.

“A nosotros en los stands nos dejaron un alcohol para cada puesto, se está pidiendo el pase. Desde esa perspectiva, ha sido bueno”, agrega Barros.

Moria Délano, directora de la Feria, señala que se ha hecho un trabajo conjunto con la Seremi de salud regional. “Han sido muy ágiles para las resoluciones y comprensivos en otorgar los aforos máximos permitidos por norma, que enlentece el acceso a la carpa. Para quienes lleguen, hay que tener un poquito de paciencia, pero son condiciones sanitarias que debemos resguardar en una carpa que si bien, tiene ventilación, es un recinto cerrado”.

Actualmente, la ciudad se encuentra en la Fase 3 del Plan Paso a Paso, Preparación. En lugar abierto se piden 100 o 200 personas si todas tienen Pase de Movilidad, y en lugares cerrado, 25 o 100 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Presentación del Libro “El viajero sin vuelta: Antología personal de Gonzalo Millán”, de Carlos Decap, con Alejandro Zambra.

La vuelta del Trueque

Además, una sorprendente iniciativa se está desarrollando en un stand. Se trata del intercambio de libros. En concreto, es un mesón donde se ubican y reciben libros. Moria Délano lo explica: “Consiste en que uno trae 4 libros, que ya ha leído, y me llevo 4 libros que estén la mesa. Es un trueque, pero no necesito estar con el que va a donar o el que me va a intercambiar. Es un espacio democrático intersante y permite que los libros circulen”.

Los más buscados

Por supuesto, los lectores han llegado a buscar algunos títulos destacados. Sobre todo, indican en Catalonia, Piñera porno, de Alberto Mayol es su título más demandado. También Distancia social, de Daniel Matamala; La historia secreta mapuche, de Pedro Cayuqueo. Desde Planeta, Pedro Lemebel, Paula Hawkins; desde Penguin Random House destacan a Isabel Allende, Alberto Fuguet, la saga de Harry Potter.

Además, la feria ha tenido una serie de actividades al aire libre, en los pastos mismos de la Universidad de Concepción. En la jornada inaugural, estuvieron Diamela Eltit, quien abrió los fuegos, y Alberto Fuguet; este miércoles destacaron los conservatorios sobre Gonzalo Millán, la charla Reflexiones para la creación de una novela, por la mexicana Jazmina Barrera y a las 19.00, el encuentro de Alejandro Zambra con los lectores.