Placebo vuelve a la carga con nuevo sencillo

La vuelta de Placebo ya está declarada. Luego de los anticipos Beautiful James y Surrounded by spies, llega su nuevo sencillo, Try Better Next Time, canciones que serán parte de su nuevo disco, Never let me go, el cual luego de tener fecha de estreno para 9 de noviembre del año pasado, finalmente se lanzará este 25 de marzo.

El nuevo sencillo trata sobre la reflexión de un “fin del mundo” como lo conocemos, y sigue lineamientos musicales de los primeros discos de la banda. Sin embargo, las demás entregas han anticipado también muestras más experimentales, como es en el caso de Sorrounded by spies.

“No es el fin del mundo, sólo el fin de la humanidad, una distinción que en nuestra exagerada soberbia somos incapaces de detectar. La madre naturaleza se ha cansado de nosotros. Inténtalo mejor a la próxima”, señaló el vocalista Brian Molko sobre la temática del nuevo sencillo, según consigna el medio Rolling Stones .

Han pasado nueve años desde la entrega de Loud Like Love, su último disco, no obstante, este 2022 la banda no solo publicará su nueva entrega, sino que también han resuelto volver a los escenarios, pues ya durante el año pasado anunciaron giras por el Reino Unido e Irlanda, sumando 44 fechas entre el 27 de mayo y el 8 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

También, puedes revisar el ya anunciado tracklist del disco aquí:

· Forever Chemicals

· Beautiful James

· Hugz

· Happy Birthday In The Sky

· The Prodigal

· Surrounded By Spies

· Try Better Next Time

· Sad White Reggae

· Twin Demons

· Chemtrails

· This Is What You Wanted

· Went Missing

· Fix Yourself