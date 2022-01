“Descaradamente sentimental”: el filme sobre el salto a la adultez que junta a George Clooney, Ben Affleck y Christopher Lloyd

“No esperes que tu padre te salve. Y no practiques deportes. Es todo lo que tengo que decir”. Es el corazón de la primera conversación a solas entre J.R. (Daniel Ranieri) y su tío Charlie (Ben Affleck) luego de que el pequeño se muda a la casa de sus abuelos (Christopher Lloyd, Sondra James) junto a su mamá (Lily Rabe) a raíz de sus problemas económicos. Una vez que ha identificado que no es bueno con lo que implique actividad física, lo alienta a que se enfoque en lo que le gusta. En su caso, que devore todos los libros que tiene a disposición.

La charla establece los cimientos de The tender bar (ya en Amazon Prime Video) y de la relación entre ambos personajes. J.R. (interpretado en su etapa más adulta por Tye Sheridan) modelará sus sueños bajo los sabios consejos de su tío, un bartender que acoge a toda clase de personajes en el local que atiende. Su figura suplirá en gran medida la ausencia de su papá (Max Martini), un DJ de Nueva York conocido como La Voz que tempranamente los abandonó a él y a su madre y hoy solo aparece en su cotidianeidad a través de la radio.

TENDER BAR

Basada en el libro de 2005 del novelista y periodista J. R. Moehringer a partir de su propia vida (el mismo autor que escribió el exitoso Open: Memorias junto al extenista Andre Agassi), la cinta encarna uno de los esfuerzos más sobrios de la carrera como director de George Clooney. Luego de haber indagado recientemente –y con resultados tibios– en la comedia negra (Suburbicon) y en la ciencia ficción (Cielo de medianoche), su octava película detrás de las cámaras luce como una incursión más modesta y abocada a sensibilizar con una historia que ajusta sus piezas en sus lugares correctos.

“La esencia de la respuesta de la crítica ha sido que The tender bar sigue un camino trillado. Está bien, pero ¿es eso un pecado?”, la defendió la revista The New Yorker. “Lo que cuenta es la firmeza de la rueda, y Clooney establece un ritmo cuidadoso pero tranquilo”.

Según él mismo ha expuesto, es uno de los filmes más personales de su trayectoria. Clooney creció en Kentucky con dos figuras paternas presentes, pero en 1973, donde comienza la historia, tenía la misma edad del protagonista. “La música y los olores realmente pueden transportarte a un momento. Cuando leí el guión, lo primero que hice fue ir a la música. Sacaba canciones de esa época; realmente eso te ayuda a recordar dónde estabas y cómo pensabas”. En este caso la selección incluye Radar love, de Golden Earring; Modern life, de Devo, y Do it again, de Steely Dan, además de aportes de Chic y Paul Simon.

BEN AFFLECK and TYE SHERIDAN star in TENDER BAR Photo: CLAIRE FOLGER © AMAZON CONTENT SERVICES LLC

Lo siguiente fue ir detrás de uno de sus mejores socios creativos, Ben Affleck. La dupla ganó el Oscar a Mejor película por Argo en 2013 y desde entonces no habían coincidido en un nuevo proyecto. El actor de Perdida se encontró con un tipo de rol que rara vez tiene la oportunidad de interpretar, al tiempo que con un papel que le tocó la fibra. Su padre trabajó en bares durante una época y le tocó ir a visitarlo en ocasiones junto a su hermano Casey.

“Entiendo y tengo una idea sobre el título del libro de memorias (de Moehringer), y la película pretende ser un poco paradójica a primera vista”, dijo Affleck en la premiere de la cinta. “¿Cómo podría existir este ambiente impactante, cálido y enriquecedor en un bar? Pero tuve una sensación de eso cuando era niño, y me conecté totalmente con eso, especialmente con mi papá, en ese espacio seguro. Allí había un mundo de gente. Tenía una comunidad con gente con quien hablar y que te apoyaba”.

Su rol como el tío Charlie de The bar tender lo tuvo entre los nominados a los Globos de Oro que se entregaron este domingo, y ayer fue anunciado entre el quinteto que aspira al galardón de Mejor actor de reparto en los Premios del Sindicato de Actores. “Affleck lo convierte en uno de los personajes más memorables del año”, sentenció Variety, agregando que “ahora que ha llegado a la mediana edad, es capaz de aportar una nueva profundidad a sus actuaciones”. Su primera nominación a los Oscar como intérprete –ganó el de Mejor guión original por En busca del destino en 1998 y 15 años después obtuvo el de Argo– podría estar en camino.

TENDER BAR

Hay al menos un punto que en el salto del libro a la pantalla parece perderse. La obra de Moehringer, señala The New York Times, “se encarga de resaltar las partes buenas, malas y feas de la vida en el taburete de un bar, incluso si no se trata específicamente del alcoholismo”. “Aparte del padre de J.R., nadie en la película parece tener problemas con la bebida, a pesar de pasar todo su tiempo libre en un bar”, advierte.

Aunque ha despertado una recepción más bien mixta en la crítica, medios como Chicago Sun-Times rescatan sus aciertos. “The tender bar es descaradamente sentimental –es una de esas películas sobre escritores contadas desde el punto de vista del escritor que romantiza todo lo relacionado con la escritura–, pero la dirección segura de Clooney y su atención perfecta a la época de los 70 y 80, combinado con las actuaciones cálidas y cercanas, crean la clásica fórmula de película de confort”, concluye.