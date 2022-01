Johnny Marr mantiene viva la esperanza: escucha aquí su nueva canción

Johnny Marr ha vuelto sobre nosotros. Y el ex guitarrista de The Smiths, sonido seminal durante la década de los 80, lo hace acorde a los tiempos: con un mensaje positivo, llamando a no doblegarse por la adversidad y la incertidumbre de los últimos años.

“Intento ser positivo, para mí y para mi público, en realidad. Mi personalidad es tal que se me ocurre pensar así. No escribo con optimismo sólo por una canción. Es real, y también muy necesario”, asegura el inglés con respecto a su último sencillo, recién aparecido.

Se trata de Night and day, su nuevo single extraído del EP Fever Dreams Pt 3, la tercera parte del próximo álbum doble Fever dreams Pts 1-4, que estará disponible el 25 de febrero a través de BMG.

“Con los coros y el bajo de Simone Marie de Primal Scream, Night and day encapsula la confusión, el letargo y la entropía de la forma en que todos hemos vivido”, reseña un comunicado.

El EP Fever Dreams Pt 3 incluye cuatro canciones nuevas del esperado primer álbum doble de Johnny Marr: The speed of love, Night and day, Counter-Clock world y Rubicon.

Los primeros adelantos del trabajo han sido ampliamente aclamados, calificándolos incluso como “un ejercicio de ambición creativa progresiva”.

Este 2022, Johnny Marr también regresará a los escenarios, uniéndose a Blondie como invitado especial en su gira Against The Odds en abril y mayo, incluyendo el O2 Arena de Londres, para luego sumarse a la gira de The Killers por los Estados Unidos, desde agosto hasta octubre.