Los Grammy cambian de ciudad y se reprograman para abril

El alza de casos provocado por Ómicron gatilló la temporal suspensión de la 64° edición de los Grammy. Originalmente planificada para el 31 de enero en el Crypto.com Arena de Los Angeles (EE.UU.), la ceremonia se transformó en el primer gran evento del espectáculo de 2022 cancelado por los estragos causados por la nueva variante del Covid-19.

Sin embargo, este martes la organización definió una nueva fecha, así como una nueva ciudad para desarrollar la entrega de premios. Ahora los reconocimientos de la Academia de la Grabación se darán a conocer en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, el domingo 3 de abril.

Eso sí, quienes están llamados a dominar la jornada no varían. Jon Batiste encabeza el listado con 11 nominaciones, seguido por Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R., todos con ocho candidaturas. Con una menos aparecen Billie Eilish y Olivia Rodrigo, en carrera por sus discos Happier than ever y Sour.

Mon Laferte es una de las cuatro postulantes al galardón a Mejor álbum de música regional mexicana, en distinción a su disco Seis (2021). En la categoría compite frente a Aida Cuevas, Vicente Fernández, Natalia Lafourcade y Christian Nodal.