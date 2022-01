BTS no tiene rivales: es por lejos el grupo de K-Pop más escuchado en Chile

El K-pop ya integra el lenguaje musical de nuestra era. Así como la música urbana, su dominio es total y copa una parte importante de los gustos, sonidos y tendencias actuales. Las cifras también demuestran su escalada irrefrenable.

Al menos las que exhibe Spotify, la compañía digital de música más popular en el planeta. Según un reciente análisis focalizado en Chile, el pop coreano se ha consolidado como uno de los géneros más escuchados en el país a través de la plataforma. Y en ese reinado, los dueños de la corona son la agrupación BTS, formados en Seúl en 2010 y emblemas absolutos del estilo en todo el mundo. De hecho, son los músicos con más ventas de Corea del Sur desde que se tienen registros y los primeros en empezar a conquistar las tradicionales vitrinas de la música occidental, como las listas de Billboard o los premios Grammy.

En el caso chileno, también monopolizan casi todos los ránkings enregados por Spotify. Aquí, un desglose en base a cada ítem:

*TOP 10 ARTISTAS DE K-POP MÁS ESCUCHADOS EN CHILE (2021)

1. BTS

2. BLACKPINK

3. TWICE

4. Stray Kids

5. TOMORROW X TOGETHER

6. ITZY

7. ENHYPEN

8. (G)I-DEL

9. Red Velvet

10. LOONA

*TOP 10 CANCIONES DE K-POP MÁS ESCUCHADAS EN CHILE (2021)

1. BTS – Butter

2. BTS – Dynamite

3. BTS - Permission to Dance

4. BTS - Life Goes On

5. BLACKPINK - How You Like That

6. TWICE - I CAN’T STOP ME

7. BTS, Halsey - Boy With Luv (feat. Halsey)

8. BLACKPINK, Selena Gomez - Ice Cream (with Selena Gomez)

9. BLACKPINK - Lovesick Girls

10. BLACKPINK - Pretty Savage - JP Ver.

*TOP 10 PLAYLISTS DE K-POP MÁS ESCUCHADAS EN CHILE (2021)

1. K-Pop Daeba

2. K-Pop Power

3. Girl Krush

4. Women of K-Pop

5. K-Club Party

6. Top K-Pop Tracks of 2O2O

7. Hallyu Boy Bands

8. TrenChill K-R&B

9. This Is: EXO

10. This Is LOONA

*TOP 10 ARTISTAS DE K-POP MÁS ESCUCHADOS GLOBALMENTE (2021)

1. BTS

2. BLACKPINK

3. TWICE

4. Stray Kids

5. TOMORROW X TOGETHER

6. IU

7. SEVENTEEN

8. ITZY

9. EXO

10. Red Velvet

TOP 10 CANCIONES DE K-POP MÁS ESCUCHADAS A NIVEL MUNDIAL (2021)

1. BTS – Butter

2. BTS – Dynamite

3. BTS - Permission to Dance

4. BTS - Life Goes On

5. BLACKPINK - How You Like That

6. BTS, Halsey - Boy With Luv (feat. Halsey)

7. ROSÉ - On The Ground

8. BTS - Film out

9. LISA – MONEY

10. BLACKPINK, Selena Gomez - Ice Cream (with Selena Gomez)