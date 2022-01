Fairy Tale: La nueva novela fantástica de Stephen King

Stephen King es uno de los autores más vendidos a nivel mundial. Conocido por ser un álgido creador de best sellers, su fama como uno de los escritores contemporáneos del género del terror más importantes se ratifica con obras como Carrie (1974), Eso (1986) y El resplandor (1977), todas adaptadas a la pantalla grande con bastante éxito en la taquilla.

Han pasado solo cinco meses desde el lanzamiento de Billy Summers, una novela del género policiaco que cuenta la historia del mejor sicario del mundo. Con ese libro, King se alzó en el primer lugar de la Best Seller List del diario estadounidense The New York Times.

Ahora, el escritor se encuentra abocado a lo que será más reciente trabajo: Fairy Tail, una novela fantástica que tiene su estreno en Estados Unidos fijado para el 9 de junio de este año.

Portada libro Fairy Tail de Stephen King

King ya dio algunas luces sobre los personajes y la trama que se desarrollará en este nuevo libro. Charlie Reader, un estudiante de 17 años, es el protagonista de la historia. Aunque es un joven relativamente normal, su vida está marcada por traumas. Su madre murió atropellada cuando él tenía diez años, lo que llevó a su padre a consumir alcohol de forma desmedida.

El protagonista conoce y se hace amigo de Howard Bowdtich, un viejo ermitaño, y su perro, Radar. Cuando Bowditch muere, el joven descubre en su casa la entrada a un portal que lo transportará a un mundo totalmente distinto. “Lo que sigue es un viaje a una tierra donde el bien lucha para conquistar el mal abrumador y en el que Charlie y Radar deben liderar esta lucha”, señala la sinopsis del libro publicada en Amazon.

Stephen King

“¿Qué podrías escribir que te haría feliz? Como si mi imaginación hubiera estado esperando a que me hiciera la pregunta, vi una gran ciudad desierta, desierta pero viva. Vi las calles vacías, los edificios embrujados, una cabeza de gárgola volcada en la calle. Vi estatuas destrozadas (de lo que no sabía, pero eventualmente lo descubrí). Vi un palacio enorme y extenso con torres de vidrio tan altas que sus puntas perforaban las nubes. Esas imágenes revelaron la historia que quería contar”, expresa King, en un comunicado recogido por el medio Entertainment Weekly.

El libro se sumará a las más de 60 novelas escritas por el escritor de 74 años, cuyo lanzamiento ya despertó la expectativa de sus miles de fanáticos alrededor del mundo.