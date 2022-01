Javiera Mena: “Siendo chilena y haciendo lo que hago, siempre supe que me iba a tener que ir, porque no había un lugar tan grande para mi música”

Ocupando una camisa rosada semitransparente y una cola de caballo, Javiera Mena comienza esta entrevista saludando por Zoom. Hace pocos días sacó un nuevo single llamado Amuleto junto a la cantante argentina Marilina Bertoldi.

Actualmente se encuentra en España, país en donde reside hace tres años y donde se va a presentar en el Festival de Benidorm, la antesala para competir en el Festival de Eurovisión, concurso televisivo donde distintos países de la Unión Europea de Radiodifusión participan con una canción. Es uno de los eventos más célebres del Viejo continente.

La artista de electropop fue invitada a participar por la misma cadena Televisión Española (TVE) en la preselección, donde presentará el tema Culpa. Su show lo hará este jueves 27, mismo día en que se sabrá si pasa a la final definitiva del proceso. De hacerlo, el sábado es el momento cúlmine, donde se determinará quién representará a España en Eurovisión.

De ganar, Mena integrará el selecto grupo de extranjeras y extranjeros que han representado a España en uno de los eventos más llamativos del planeta.

¿Estás nerviosa por el inicio del festival?

Sí, estoy nerviosa. Ayer ensayamos en la locación y estoy nerviosa pero, también me siento sólida, hemos ensayado mucho. Hay un trabajo súper lindo detrás, entonces como que tengo ganas de darlo todo y celebrar.

El proceso de semifinal empieza hoy. ¿Vas a verlo?

A un compañero le dio Covid, lástima porque es un lindo y no va a poder actuar, así que también han cambiado los protocolos y no vamos a poder ir. Lo voy a ver desde la tele igual, aunque no sé si me hará bien.

¿Por qué?

Por los nervios, yo a veces pienso que es mejor ir focalizada y no dejarme llevar porque alrededor del festival pasan muchas cosas. Es como una especie de Festival de Viña, hay muchas distracciones. Una vez en la actuación yo creo que me voy a distraer mucho.

¿Qué es lo que te pone más nerviosa?

La actuación en sí. Son muchos elementos porque no deja de ser algo más teatral. No es solamente cantar, o sea, tengo bailarinas y lo hicimos muy televisivo también, muy kitsch. Estoy haciendo muchas cosas entonces, pasan muchas cosas, hay escenografías, etc. Me siento actuando en la ópera.

¿Hay algun participante que consideres potente o que hayas generado lazos?

Sí. Bueno, Rigoberta, que es la favorita y toca el mismo día que yo. Siento que tenemos muchas cosas en común. A las dos nos gusta el tarot, somos como de un ambiente parecido. Las Tanxugueiras que son gallegas y vienen a traer como toda la vibra milenaria. Pero, siempre para que en estos festivales hay sorpresas.

¿Cómo se gestó la participación en este festival?

Fue una linda invitación por parte del comité de Televisión Española, están buscando darle un giro al festival porque venían muy de la tele, de Operación Triunfo. Hay gente que lo buscó y en mi caso ellos me buscaron a mí, lo que fue un honor primero como artista y como mujer latinoamericana chilena. Fue inesperado y maravilloso.

Cuando iniciaste tu carrera en Chile, ¿imaginabas llegar tan lejos?

O sea, siendo chilena y haciendo la música que hago siempre supe que me iba a tener que ir porque no había un lugar tan grande para mi música. Había un espacio muy underground entonces no podía vivir de la música. Partí editando mi disco en Argentina, luego me fui a México y empecé poquito a poco otras cosas hasta que me invitaron a tocar a España. Todo se fue dando. No sé si lo visualicé como que iba a llegar a Eurovisión pero sí sabía que tenía que ser un poco más nómada.

¿cómo es tu relación con España?

La primera vez vine a telonear a King of Convinience y me di cuenta que, aunque compartimos el idioma, las cosas son muy diferentes. Me sentí un poco huasa cuando el bus llegaba a la hora o cuando las luces se prendían solas. Además sentía que mi música era bienvenida porque acá tiene una cultura de la electrónica muy arraigada, menos elitista. El electropop tiene referentes como Alaska, la movida madrileña, Almodóvar, la onda queer está mucho más avanzada.

¿Cómo fue el proceso de irte definitivamente?

Viniendo todos los años con mis mánagers. Ellos me invitaban a quedarme en su casa. El disco Otra Era lo compuse mayoritariamente en Madrid también. Entonces fue gradual, pero yo también queriendo venir y teniendo un espacio. Fue un enamoramiento que también sentí por varios lados y terminó desembocando en eso.

Mañana tu te presentas con el tema Culpa, ¿cómo elegiste la canción?

En general las canciones que postulan están escritas para el festival pero, en mi caso, yo tenía esta canción dando vueltas recién salida y cumplía con los requisitos para presentarla. Tenía otras, pero hablaban de deseo, de pasión y magia, en cambio Culpa habla de la libertad, de alejarte o mirarla y me pareció que era bonita para un festival así, que funciona como termómetro de los tiempos.

¿Cómo fue el proceso creativo?

De mis propios pensamientos, mis terapias. Yo creo que es un sentimiento que todos sentimos. En Chile somos muy culposas. Yo soy del Colegio Católico y además de lo bueno, eso también me heredó mucha culpa. No podía disfrutar sin sentir culpa.

A la hora de escribir, ¿en qué te inspiras?

Yo siempre estoy buscando conceptos para hacer canciones. Me gusta mucho conceptualizar, entonces cuando tengo una conversación o leo un libro o veo alguna serie, anoto esos conceptos. Esperanza, dolor, amor, conceptos que son muy grandes. Luego cuando empiezo a componer y tiro melodías, reviso esas anotaciones y veo cuál me funciona. A veces la melodía sola me dice ‘oye, esto suena muy al Caribe’ o ‘Esto es más sensual’. Son diferentes lugares para componer.

¿Tienes otros proyectos en preparación?

Están pasando muchas cosas. De hecho el tema que saqué hace una semana con Marilina Bertoldi está petando como dicen acá. Está en todos los chart alternativos como número uno, entonces siento que está súper explosivo mi momento ahora. Además cuando esto termine ire a Chile, a tocar en el Lolla, voy a sacar mi disco también en mayo. Estoy bien, en un buen momento.

¿Cómo te ves más adelante?

Me gustaría producir a otras y otros. Más en el estudio, tener mi estudio, no sé si acá o en Chile pero, poder hacer eso. Trabajar para otros artistas, porque igual la gira, de tantos shows, me desgastó un montón y dije ‘Uff, ojo con esto’ entonces me gustaría descansar. No retirarme pero, no estar todo el tiempo en el yo Javiera. Quizás hacer un proyecto con otra mente creativa, una banda o dúo.

La cantante presentará su tema, Culpa el día de mañana a las 18.40 horas de Chile. Puedes revisar su presentación por medio de el canal TVE o en el link que publicará Javiera Mena en sus redes sociales.