Muere actriz de Orange is the New Black

La actriz Kathryn Kates, de 73 años, falleció el pasado sábado 22 de enero como consecuencia de un cáncer al pulmón. Por medio de la cuenta de su cuenta Instagram, sus representantes dieron a conocer el deceso.

“Nuestra poderosa @officialkathrynkates ha fallecido. Ella siempre será recordada y adorada en nuestros corazones como la fuerza poderosa de la naturaleza que era. Ella amaba este oficio y tenía la paciencia suficiente para llenar diez barcos. Un verdadero ícono. Te extrañaremos” escribió la agencia.

La actriz era conocida por su papel de Amy Kanter-Bloom en Orange is the new black así como también en su rol de la mujer del mostrador en Seinfeld en dos exitosos episodios: The dinner party y The Rye. Además participó en otras series como Lizzie MacGuire, Judging Amy y The Sopranos.