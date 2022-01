The Smile: el proyecto paralelo de dos integrantes de Radiohead estrena sencillo

Luego de que hace solo unas semanas la banda The Smile, compuesta por Thom Yorke, Johnny Greenwood y Tom Skinner, presentasen su sencillo debut, You will never work in television again, el pasado jueves 27 fue publicado su segundo single, The smoke, el cual formará parte del primer disco del supergrupo.

Esta nueva entrega, está producida por Nigel Grodrich, además de contar con la participación de músicos invitados, como el tubista Theon Kross, compañero de Skinner en Sons Of Kemet, y el trompetista británico Byron Wallen. La canción si bien es esencialmente rockera, muestra destellos de jazz, además de texturas que recogen similitudes con las producciones de Radiohead.

El lanzamiento de The smoke fue acompañado con un video, el que, según se indica en su título, fue grabado en cinta de 16 milímetros.

Si bien aún no se ha confirmado la fecha de lanzamiento de su nuevo disco, cabe recordar que The Smile presentará tres shows consecutivos en la revista London Magazine este 29 y 30 de enero, fechas que serán en un formato hibrido.