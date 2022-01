Necesitamos hablar sobre Bill Cosby: las preguntas incómodas del elogiado documental sobre el comediante

Matizado, riguroso, mordaz. Estrenado en el recién concluido Festival de Sundance y anoche en la cadena Showtime en Estados Unidos, We need to talk about Cosby, el nuevo documental sobre Bill Cosby ha recibido elogiosos comentarios por parte de la crítica, que destacan el riesgo de su enfoque y la solidez de su desarrollo.

Bajo la dirección de W. Kamau Bell, su figura es estudiada en dos dimensiones: como el influyente actor y comediante que dominó la televisión con títulos como The Cosby Show, y en consecuencia ejerció una enorme influencia en la comunidad norteamericana, y como el hombre acusado por abuso y acoso sexual por cerca de 60 mujeres, y que fue encarcelado en 2018 por tres cargos de agresión indecente agravada (aunque fue liberado el año pasado). Según estima el realizador, una cara no se entiende sin la otra.

Incluso antes de su debut, despertó la indignación de Cosby, quien desde junio goza nuevamente de su libertad, luego de que la Corte Suprema de Pensilvania anulara su condena debido a una “violación del debido proceso” (en noviembre se ingresó una nueva apelación que eventualmente podría cambiar el curso de todo).

“El Sr. Cosby continúa siendo el objetivo de numerosos medios que, durante demasiados años, han distorsionado y omitido verdades... intencionalmente”, detalló un representante de Cosby a People, junto con insistir que “niega con vehemencia todas las acusaciones en su contra”.

Reconociéndose a sí mismo como alguien que creció con él como una figura a la que admiraba, Bell se propone brindar una mirada exhaustiva a los dos rostros de la estrella en desgracia. Por ello, reúne a a un grupo de denunciantes que entregan su testimonio a cámara, a profesionales que compartieron con él en sus programas y a especialistas que han seguido el caso, uno de los hitos más emblemáticos de la era MeToo. Y un punto importante: nunca fue una posibilidad entrevistar al hombre que le da título a la producción, quien estaba en prisión cuando comenzó la idea del proyecto.

“No estoy tratando de crear algo del tipo ‘¿A quién le creemos?’, y reconozco desde un inicio que esto es lo que yo creo y sé lo que él quiere que creamos. Pero también, después de que te sientas y hablas con las sobrevivientes, después de que hablé con ellas, fue como si no hubiera forma de que tuviera sentido incluir a él en esto”, señaló el director a The Hollywood Reporter.

En cambio, le interesaba abrir otras interrogantes: ¿Cómo lidia Estados Unidos con ambas dimensiones de un personaje icónico de su cultura? ¿Se puede complejizar la mirada en torno a su figura sin desacreditar a las denunciantes? ¿Qué ocurre con el legado que selló durante décadas?

Inspirado por otras producciones documentales recientes sobre figuras prominentes enfrentando a la justicia (O.J.: Simpson, Made in America, Surviving R. Kelly), Bell creó una estructura en que se transita de las risas y la calidez de Cosby en la televisión a las agresiones que habría cometido sin que el mundo se enterara. Y que, por último, se hace cargo de lo que ocurre con quienes desean denunciar a sus agresores en un contexto en que el comediante ya no cumple una pena debido a una causa técnica.

“La historia del delincuente sexual Bill Cosby solo está completa si se cuenta junto con la de Bill Cosby, el amado artista”, señala Rolling Stone. “‘¿Se puede separar el arte del artista?’ es una pregunta espinosa que muchos se han hecho y pocos han respondido con facilidad. We need to talk about Cosby no intenta dar una respuesta definitiva, pero trata con delicadeza todo el complicado asunto”.

Su estreno en Latinoamérica aún no tiene fecha confirmada.