El diagnóstico de Julieta Brodsky, futura Ministra de las Culturas: “Las políticas culturales están muy deterioradas”

Julieta Brodsky, futura Ministra de Culturas, las Artes y el Patrimonio, dio su primera entrevista desde su nombramiento y comentó algunos de los desafíos y enfoques que tendrá la cartera una vez que inicie su gestión a contar de marzo.

En diálogo con el diario El Día de la Región de Coquimbo -donde pasó buena parte de su infancia-, la antropóloga se refirió a algunos de los ejes y prioridades del ministerio. Entre ellos, la descentralización de la infraestructura cultural y el acento en regiones, avanzar hacia el fin de la política de la concursabilidad de los fondos y recursos, además de la reactivación económica del sector.

“Estamos muy conscientes de la situación actual que está viviendo el Ministerio de las Culturas. La verdad es que las políticas culturales están muy deterioradas y creo que nos vamos a encontrar con una institucionalidad que está muy fragmentada, con poco poder y poco presupuesto”, señaló Brodsky en la entrevista.

Como parte de su diagnóstico, la hasta ahora directora de Investigación del Observatorio de Políticas Culturales señaló que la cartera que asumirá en marzo, “después de haberse convertido en ministerio, está prácticamente más disminuida que en el pasado. Además, la situación que han vivido las funcionarias y funcionarios ha sido compleja porque han estado sobrecargados, sobre todo considerando la forma en que se ha manejado la pandemia, con la creación de nuevos fondos y líneas, generando una exigencia administrativa. Eso lo vamos a tener que resolver inmediatamente, además de todo lo vinculado a la reactivación económica del sector”.

“Han sido cuatro años difíciles, en gran parte por la indolencia del gobierno saliente y por las condiciones externas. Por tanto, hay situaciones que debemos evaluar y trabajar intersectorialmente. La ley Patricio Manns, por ejemplo, busca concretar esa posibilidad de apoyos, considerando que la pandemia prosigue”, explicó.

Junto con esto, Brodsky señaló que “nosotros creemos firmemente que es muy necesario descentralizar la infraestructura cultural, lo más que sea posible. Además, lo que buscamos es generar condiciones igualitarias entre las mismas regiones también”.

Y sobre ese punto, adelantó que “lo que se debe hacer es generar una relación virtuosa con los municipios y los gobiernos regionales. Muchas veces los municipios no ven el potencial que tiene el arte y la cultura, y por tanto no invierten lo suficiente en el tema y los espacios culturales quedan muy relegados. Por lo tanto, nuestro propósito es fortalecer la institucionalidad en general y tratar de generar formas de financiamiento que sean mucho más directas y no necesariamente concursables. Queremos avanzar hacia el fin de la concursabilidad, pero también es importante un mayor compromiso desde lo local”.