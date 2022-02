Oscar 2022: Guía para seguir las nominaciones de los premios más importantes del cine

La premiación de los Oscar 2022 está cada vez más cerca. Este año, la ceremonia está programada para el 27 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood y estará a cargo del productor y director estadounidense Glenn Weiss, además de una o un anfitrión que aún no ha sido oficializado. Sin embargo, todavía queda una fecha relevante en el camino a los mayores premios del cine.

Hoy martes 8 de febrero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dará a conocer quiénes son los finalistas de las distintas categorías, entre quienes estarán los ganadores de la 94 edición de los premios. La transmisión estará a cargo de los actores Leslie Jordan y Tracee Ellis Ross, quienes darán a conocer a los nominados en las 23 categorías disputadas.

El evento será transmitido a las 10:18 a.m. de Chile a través de las cuentas de Twitter, Youtube y Facebook de la Academia, y estará dividida en dos tandas. Primero, se darán a conocer los seleccionados en las categorías de Mejor actor de reparto; Mejor actriz de reparto; Mejor cortometraje animado; Mejor diseño de vestuario; Mejor cortometraje; Mejor banda sonora; Mejor edición de sonido; Mejor guion adaptado, y Mejor guion original.

La segunda parte, prevista para iniciar a las 10:31 a.m. en nuestro país, se anunciarán los nominados finales en las categorías de Mejor actor; Mejor actriz; Mejor película animada; Mejor película; Mejor fotografía; Mejor largometraje documental; Mejor documental corto; Mejor montaje; Mejor película internacional; Mejor maquillaje y peluquería; Mejor canción original; Mejor diseño de producción, y Mejores efectos especiales.

Imagen promocional premios Oscar

Esta nueva edición de los premios será la segunda en realizarse en tiempos de pandemia. Aunque la situación sanitaria pronosticaba mejoras gracias al proceso de vacunación, la aparición de la nueva variante Omicron puso a los eventos presenciales masivos nuevamente en el ojo del huracán.

Entre los escándalos de los Globos de Oro (donde la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood fue acusada de racismo y corrupción) y el retraso de los Critics Choise Awards hasta marzo por el crecimiento de los casos a raíz de la nueva variante, varios medios han afirmado que se trata de otro año anormal dentro de la industria cinematográfica, por lo que se espera que haya muchas sorpresas no sólo en las nominaciones, sino también en los filmes y personajes que se coronen como los ganadores de las estatuillas.

Las predicciones de la prensa internacional

Como es costumbre, varios de los medios más importantes a nivel internacional han lanzado sus predicciones respecto a quiénes podrían ser los ganadores de las principales categorías.

Un nombre que se repite en prácticamente todas las listas es Drive my car, del director japonés Ryūsuke Hamaguchi, y que suena como la carta más segura a clasificar en la categoría de Mejor película internacional. El filme, basado en un cuento homónimo del célebre novelista Haruki Murakami, se hizo ganador de 35 premios, entre los cuales destacan dos palmas del festival de Cannes –Gran premio del jurado y Mejor guion- y un Globo de Oro en la categoría Mejor película de habla no inglesa.

Aunque su competición más fuerte será en dicha categoría, medios como la revista Variety, la ponen como una posible candidata en Mejor guion y Mejor director para Ryūsuke Hamaguchi. En tanto, Los Angeles Times y Entertaiment también la consideran como una carta relativamente segura en Mejor adaptación e, incluso, este último la incluye en el radar de las posibles sorpresas a Mejor película.

En cuanto a Mejor director, además de la irrupción del nipón, suena con fuerza el nombre de Steven Spielberg por su trabajo en West side story. Así, Spilelberg entraría en la carrera por ganar su tercera estatuilla en dicha categoría, y la quinta de toda su carrera. The Hollywood Reporter también incluye en su lista a Denis Villeneuve por Dune y a Adam McKay por Don’t look up.

El sábado 5 de febrero, el medio hollywoodense publicó una serie de predicciones basadas en un cálculo matemático que, según una base de datos que incluye las premiaciones externas a los Oscar que históricamente han tenido más correlación con las nominaciones finales de la Academia, arroja los candidatos que tienen mayores posibilidades de ocupar un puesto en las nominaciones finales.

Allí, en la categoría de Mejor actor, aparecen Will Smith, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield y Denzel Washington como los cuatro candidatos más sólidos, por sus protagónicos en King Richard, The power of the dog, Tick, Tack… Boom! y The tragedy of Macbeth, respectivamente.

En el caso del premio a Mejor actriz, figuran Nicole Kidman (por Being the Ricardos), Lady Gaga (por Casa Gucci), Jessica Chastain (por The eyes of Tammy Faye), Olivia Colman (por La hija perdida) y Kristen Stewart, esta última, por su trabajo con el director chileno Pablo Larraín en Spencer, la biopic de la princesa Diana de Gales.

“Bestia”: La carta chilena que compite por mejor corto animado

El corto chileno dirigido por Hugo Covarrubias pasó el primer filtro con éxito y se posicionó como el representante de nuestro país para disputar uno de los cinco cupos disponibles para la categoría de Mejor cortometraje animado, que en 2016 fue otorgado a Historia de un oso.

El relato de 15 minutos relata la vida de Íngrid Olderöck, agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) durante la dictadura militar, y reconocida por ejercer torturas en el centro de detención bautizado como la Venda Sexy.

Pese a no ser un cortometraje dirigido al público infantil, Bestia se diferencia de sus competidores por ser el único corto en tener una nominación en los Premios Annecy, principal certamen para este tipo de películas.

Aunque hay opiniones divididas, varios medios han apostado por incluir el filme de Covarrubias en sus predicciones. Entre ellos, The Hollywood Reporter y The Wrap. Sin embargo, otros sitios como Variety y Los Angeles Times la omitieron de sus listas.

Cabe destacar que Bestia se coronó como ganador de cerca de 30 premios disputados en más de 22 festivales a lo largo del mundo, y obtuvo el primer lugar en el certamen CHILEMONOS en su versión 2021.