Michael Mann vuelve a la carga: Adam Driver y Penélope Cruz protagonizarán su cinta sobre Enzo Ferrari

Es una idea que por años ha obsesionado a Michael Mann. A partir del libro de Brock Yates considerado la biografía definitiva sobre su figura (Enzo Ferrari: The man and the machine, 1991), el director de Colateral ha intentado realizar un largometraje sobre el fundador de Ferrari.

Primero quien asumiría el personaje sería Christian Bale; luego el papel quedó en manos de Hugh Jackman. En la nueva versión del proyecto –y aparentemente, la definitiva– el elegido para encarnar a Enzo Ferrari es Adam Driver.

Enzo Ferrari

Así se anunció este martes, en que la producción confirmó a Deadline que el rodaje comenzaría en mayo en Italia, junto con detallar los nombres detrás del trío protagónico de la historia: el rol de la esposa del piloto y empresario, Laura, recaerá en Penélope Cruz, mientras que su amante, Lina Lardi, será interpretada por Shailene Woodley.

“Poder tener a estos artistas maravillosamente talentosos, los actores Adam Driver, Penélope Cruz y Shailene Woodley, dando vida a estos personajes únicos en Módena y Emilia-Romaña es un sueño cumplido”, expresó Mann, quien firma el guión de la cinta en dupla con el fallecido Troy Kennedy Martin (The Italian job).

La película se ambienta en el verano de 1957, cuando el hombre detrás de Ferrari se encuentra hundido por las deudas y la crisis familiar, y decide tomar una arriesgada decisión.

También durante este año, el director también planea lanzar el libro derivado de Fuego contra fuego (1995), su colosal filme con Al Pacino y Robert De Niro. Titulada Heat 2: A novel y escrita junto a Meg Gardiner, la historia se ambienta antes y después de los hechos del largometraje. Saldrá al mercado el próximo 9 de agosto.