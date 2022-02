Sting se suma a la tendencia y vende todo su catálogo a Universal Music Publishing Group

Recientemente se ha hecho pública la determinación del músico y cantante británico Sting de vender todo su catálogo de canciones a Universal Music Publishing Group (UMPG). Si bien los términos financieros no fueron revelados, según detalla el medio The New York Times, se estima que el acuerdo por todo el repertorio posee un valor que podría alcanzar los 250 millones de dólares.

El catálogo incluye canciones como Every breath you take, Roxanne, Shape of my heart, If i ever lose my faith in you, Fields of gold y Desert Rose, entre otros éxitos mundiales. Agrupando sus trabajos con The Police más lo realizado durante su carrera en solitario, la música de Sting ha vendido más de 100 millones de álbumes a nivel mundial, según detalla UMPG, la casa matriz de los sellos A&M, Interscope y Cherrytree Records, quienes han estado a cargo de los discos de Sting durante toda su carrera.

“Tantos recuerdos de mi juventud están ligados a las grandes canciones escritas por Sting, ya sea cuando vi por primera vez a Police actuar en Filadelfia, escuché su música en la radio o escuché esos álbumes hasta que los agoté”, señaló el presidente y director ejecutivo de UMPG, Jody Gerson, según consigna el medio Billboard.

Además, el presidente y director ejecutivo de Universal Music Group (UMG) señaló en un comunicado que “Sting es un genio en la composición de canciones cuya música impregna la cultura global. Nos sentimos honrados de que al elegir a UMPG para su publicación musical, todo el trabajo de Sting como compositor y artista de grabación, desde Police hasta su trabajo en solitario, estará dentro de la familia UMG. Es una responsabilidad que no tomamos a la ligera, esto es una gran validación de lo que hemos construido para los artistas en UMG”.

Durante su destacada carrera, Sting ha recibido 11 premios Grammy por sus trabajos en solitario, sumando con The Police otros seis premios Grammy y dos Brit Awards. Además, el músico también ha sido incluido en el Salón de la Fama de los Compositores y con The Police es parte del Salón de la Fama del Rock & Roll.

Según detalla el medio Billboard, el músico se refirió a la venta de su catálogo indicando: “Es absolutamente esencial para mí que el trabajo de mi carrera tenga un hogar donde sea valorado y respetado, no solo para conectarme con los fanáticos de toda la vida de nuevas maneras, sino también para presentar mis canciones a nuevas audiencias, músicos y generaciones”.

De esta forma, Sting se suma a una determinación que ha sido común durante el último tiempo entre algunos músicos. Así, artistas como Bob Dylan, Bruce Springsteen, Neil Young o la banda estadounidense Red Hot Chili Peppers han decidido vender su catálogo.

Cabe destacar que, debido a la pandemia, muchos artistas se han visto imposibilitados de realizar conciertos y giras, lo que ha mermado sus ingresos. Por otro lado, algunos de mayor trayectoria, por encontrarse quizás en el final de sus carreras, han decidido vender los derechos de autor y reproducción de sus obras para asegurar ganancias a largo plazo y ordenar sus respectivos catálogos, evitando disputas que se pueden dar de forma póstuma.