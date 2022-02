El Festival de Berlín 2022 premia a coproducción chilena y le da el Oso de Oro a cinta española

En Alcarràs, una pequeña localidad rural de Cataluña, la familia Solé enfrenta un momento áspero. Luego de toda una vida dedicados a trabajar en un campo de duraznos, inician el que será su último año de cosecha, debido a que los dueños tienen otros planes para la propiedad y no parece haber solución a la vista.

Es el punto de partida de una película “elegante y gradualmente devastadora”, según celebró Variety en su crítica a Alcarràs. Segundo largometraje de la cineasta española Carla Simón (Verano 1993), la cinta gustó en el Festival de Berlín, concentrando elogios la delicada y agridulce mirada de la realizadora y la dirección de un elenco compuesto sólo por actores no profesionales.

Atributos que este miércoles la hicieron merecedora del Oso de Oro, la máxima distinción del encuentro alemán. En la ceremonia de clausura de la 72° edición del certamen, el jurado liderado por M. Night Shyamalan le entregó el galardón y la convirtió en la primera producción española en alzar ese premio en casi cuatro décadas, desde que Mario Camus triunfó con La colmena (1983).

“No soy consciente de haber hecho historia”, expresó a El País tras ganar el reconocimiento. “Eso sirve a que las que vayan detrás, ya no duden de que pueden hacer cine”, agregó la directora, quien en 2020 estrenó el cortometraje Correspondencia en dupla con chilena Dominga Sotomayor.

El jurado –que contaba entre sus miembros con el japonés Ryûsuke Hamaguchi, de Drive my car– también distinguió a la francesa Claire Denis por Both sides of the blad, su drama con Juliette Binoche y Vincent Lindon (Oso de Plata a Mejor director), y al surcoreano Hong Sang-soo, quien obtuvo el Gran Premio del Jurado por The novelist’s film.

El Premio del Jurado fue para la mexicana Natalia López Gallardo (Mano de gamas) y el Oso de Plata a la Mejor actuación protagónica quedó en manos de la germano-turca Meltem Kaptan (Rabiye Kurnaz vs George W Bush). En tanto, la indonesia Laura Basuk fue reconocida con el Oso de Plata a la Mejor actuación de reparto, por su rol en Before, now & then.

El triunfo del documental

Dirigido por Clare Weiskopf y Nicolás van Hemelryck, el documental colombiano Alis se adentra en un hogar de niñas de Bogotá. En un ejercicio creativo con los cineastas, las menores se detienen a pensar en la figura de una joven imaginaria, la excusa para que proyecten sus traumas, deseos y visones de vida.

Coproducción entre Colombia, Chile (a través de la productora Alexandra Galvis, de Market Chile) y Rumania, la cinta obtuvo el premio principal de la sección en la que competía, Generation 14plus, apartado de Berlín abocado a las historias sobre niños y adolescentes. “Se centra en películas que, en sus narrativas y lenguajes cinematográficos, toman en serio a los jóvenes”, reza su presentación.