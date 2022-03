“Para evitar la polémica en un momento de tensión”: universidad italiana pospone curso sobre Dostoievski

Las esquirlas de la invasión rusa en Ucrania han llegado incluso a las aulas. La Universidad Bicocca de Milán anunció su decisión de “posponer” un curso de literatura enfocado en el escritor ruso Fiodor Dostoiesvki.

El académico que imparte el ramo, Paolo Nori, denunció a través de un video en su cuenta de Twitter que la casa de estudios le comentó que la decisión se justificaba “para evitar cualquier forma de polémica en un momento de fuerte tensión”.

En un video que subió a Instagram, Nori comentó: “¿Ser ruso es un problema? ¿Incluso siendo un ruso muerto? Lo que está pasando en Ucrania es horrible, y tengo ganas de llorar solo de pensarlo. Pero estas cosas aquí son ridículas: una universidad italiana que prohíbe un curso sobre Dostoievski, no me lo puedo creer. Deberíamos hablar más sobre Dostoievski. O de Tolstoi, el primer inspirador de los movimientos no violentos”.

De hecho, en su propio sitio web, Nori comentó que además, se le sugirió agregar autores ucranianos al curso. “El Vicerrector de Bicocca Casiraghi cuenta los motivos por los que suspendieron mi curso. Para ‘reestructurar el curso y ampliar el mensaje para abrir la mente de los estudiantes. Añadiendo algunos autores ucranianos a Dostoievski’.”

El académico indicó que no estaba de acuerdo con la idea: “No comparto esta idea de que si hablas de un autor ruso también debes hablar de un autor ucraniano, pero cada uno tiene sus propias ideas. Si así lo creen, lo hacen bien”. Práctico, Nori manifestó que si no podía hacer el curso en Milán, lo haría en otro lado.

Por supuesto, la decisión no dejó a nadie indiferente, y fue muy comentada en redes sociales. El expremier italiano y actual senador, Matteo Renzi, dijo: “Prohibir estudiar a Dostoievski como acto contra Putin significa estar locos. En este tiempo hace falta estudiar más, no menos: en la Universidad hacen falta maestros, no burócratas incapaces”.

También sacó la voz Antonio Spadaro, director de la revista cultural La Civiltà Cattolica, una de las más prestigiosas de la nación peninsular. “Hoy, justo hoy, hace falta absolutamente volver a Dostoievski”.

Asimismo, la diputada oficialista Marianna Madia, disparó: “El enemigo no es la cultura rusa. Ahora es el momento de estudiar más, no de censurar”.

Finalmente, la directora de la casa de estudios lombarda, Giovanna Iannantuoni, tuvo que salir al paso y echar pie atrás en la decisión. “Invité a Nori a un café en el rectorado y aceptó. Hubo un malentendido en un momento de gran tensión. En esta universidad no hay nada más lejos que la censura”, explicó Iannantuoni.

La directora señaló que la Bicocca “es una universidad abierta al diálogo y a la escucha, incluso en este periodo tan difícil que nos ve consternados por la escalada del conflicto”, se indica en un comunicado del centro.

Y cerró su declaración ratificando la continuidad del ramo “en los días señalados y abarcará los contenidos ya acordados con el escritor”.