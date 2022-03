Las artistas emergentes de Latinoamérica que hablan de feminismo y disidencia

Desde sus inicios la industria musical ha sido catalogada -y muchas veces ha actuado- como un emporio machista. Todo debido a los mismos factores que envuelven otras industrias artísticas. En general son hombres los que están adelante en las empresas y manejan las decisiones de las grandes disqueras internacionales.

Ejemplos y conflictos al respecto hay muchos. Reiventarse constantemente, ser hipersexualizada son solo algunos de los problemas que lleva dedicarse a la música para muchas artistas. Incluso, nombres como Lady Gaga o Demi Lovato han acusado violencia sexual de todo tipo por parte de productores y otros actores del mercado.

Además, de acuerdo al medio Wall Street International, las mujeres “representan una proporción importante de los compositores de la industria”; sin embargo, “pocas veces reciben los créditos y reconocimiento por ello, con frecuencia son invisibilizadas, siendo sus letras la más de las veces interpretadas por cantantes masculinos”. Por eso en Culto queremos presentar no solo siete artistas mujeres, si no siete compositoras latinas emergentes que tienen el discurso feminista presente en su lírica.

*Renee Goust - México

Nacida bajo el nombre de Ilse Renee Herrera, la compositora mexicana inició su acercamiento a la música a la edad de cuatro años, luego de empezar clases de piano. Reconocida como queer, su música se basa en el lenguaje inclusivo y el feminismo, centrándose especialmente en la comunidad lesbiana y disidente.

En 2017 se hizo conocida gracias a La cumbia feminazi, un ritmo bailable que objeta el insulto usado por tantos para referirse a las mujeres que luchan por sus derechos de manera activa. Así mismo, ha colaborado con artistas como Nancy Sánchez, en La muchacha alegre, y La Bruja de Texcoco, en El corrido de Sylvia Rivera, una artista no binaria también originaria de México.

Actualmente cuenta con un álbum de estudio titulado Resister y que fue lanzado el año 2021. El disco contó con el apoyo de The New York Women’s Foundation y con la colaboración de un equipo 100% compuesto por mujeres. “No fue algo con intención separatista sino para poner los fondos de la ciudad de Nueva York en las manos de quien deben estar: las mujeres”, declaró para el medio El Sol de México.

*Mora Navarro - Argentina

Oriunda de Argentina, Mora Navarro es una artista, cantante, compositora y productora de 24 años. Aprendiz de la Escuela de Teatro y Comedia Musical de Hugo Midón en Buenos Aires, la cantautora inició su cercanía con la música desde los ocho años. A los 20 años comenzó a producir su propia música y lanzó el sencillo Libres, que tuvo gran impacto en la escena feminista del país vecino.

Navarro ha lanzado otros temas como OE y Sábado y se ha declarado a favor de luchas feministas por redes sociales, principalmente asociadas al aborto libre, seguro y gratuito que han sido de suma importancia para Argentina.

*Las Taradas - Argentina

Compuesta por Paula Maffia, Marcela Gavilán, Lucy Pantané, Naty Gavazzo, Lu Martínez y Rosario Baeza, Las Taradas se define como una orquesta de argentinas que traen de vuelta canciones de la época de los años 40 y 50, dándole toques modernos y propios. Paseándose por boleros, cha cha cha y swings, el grupo se apropia del humor de los clásicos para armar un setlist que recoge obras de todo el mundo.

Actualmente cuentan con dos discos disponibles, Son y se hacen, y Sirenas de la jungla, además de publicar su último sencillo en 2016, titulado Babalú Ayé, con el que se presentaron en la primera edición del Festival Futurock, perteneciente a la radio Futurock.fm, la primera radio por internet de manera profesional en Argentina.

Si bien no todas su canciones se componen por el discurso feministas, composiciones como Que No, Que No, destacan por la apropiación de la libertad de las mujeres. Han colaborado en vivo con otras eminencias de la música feminista como Miss Bolivia y la orquesta además suele presentarse en eventos feministas y disidentes a lo largo del país andino y otros países de Latinoamérica, como Brasil y Uruguay.

*Señorita Chu - Chile

Profesora de Twerk, periodista y compositora, María Jesús Pinto se vincula con el discurso feminista y disidente presente en sus canciones. Desde la liberación sexual hasta el cuestionamiento de estructuras patriarcales, la joven de 25 años promete y despunta una exitosa carrera.

Con 19 años, se inició en el freestyle callejero para más adelante dedicarse a producir su música de mano de metricamusic y el productor de música urbana Jotamaldi. En 2020 lanzó su primer sencillo, Mi Cula, donde reivindicaba la práctica del twerk como método de liberación sexual. De esta disciplina es parte hace nueve años y ahora se dedica a impartir clases.

Actualmente cuenta con un disco, lanzado el 2021 y titulado Señorita, donde Pinto se encarga de posicionar debates tabú como la sexualidad, la masturbación, el empoderamiento femenino y el cuestionamiento del amor romántico. Recientemente se presentó en el Ciclo de Compositoras 2022 en el Centro cultural Matucana 100 junto a otras artistas como Aura Bae y Akatumamy

*Almeyda de la Riddim - Chile

Colaboradora constante de la Señorita Chu, Javiera Catalina Opazo Pérez, trae los ritmos del dancehall, rap y fusión a la escena musical chilena. Oriunda de la comuna de San Miguel, la compositora no solo tiene discursos feministas en sus canciones, sino además presenta cuestionamientos de toda la lucha social que la acompaña.

Comenzó estudiando teatro en la Universidad Católica de Chile, pero al tercer año decidió desertar y participar de una comparsa callejera que se conformaba de dos cuerpos, uno de baile y otro de música. Desde entonces Opazo no ha dejado de crecer y actualmente prepara el lanzamiento de su primer disco, donde se tocan temas como feminismo, la lucha de clases, y el medio ambiente.

Además la artista también imparte clases de canto y baile, y junto a otras profesoras fundó la Escula de la Riddim un espacio de mujeres y para mujeres donde se enseñan distintas disciplinas de manera amigable y segura.

“Las niñas en general tienen opciones de tomar clases de baile, pero los talleres de canto en general son más caros y en academias o particulares. Yo me di cuenta que las niñas de repente no podían ni siquiera decir su nombre porque esas cosas no se enseñan en los liceos, no hay educación vocal ni corporal”, comentaba la compositora en el medio independiente aldealocal.cl

*Luta Cruz - Chile/Brasil

La cantante afrochilena se hizo viral en tiempos de pandemia, cuando subió un video hablando de su barba. “No tomo hormonas, no tengo la intención de cambiar mi género, soy mujer, me reconozco como mujer y soy una mujer atrevida”, comentaba en esa oportunidad, cuestionando los constructos de género que se implantan en torno a las corporalidades binarias.

Cruz conoció la música de pequeña y asegura que le ayudó a curar la tartamudez que padecía en ese entonces. Hija de una migrante brasileña, su discurso no solo se concentra en el feminismo como tal: la compositora es tajante defensora del antirracismo en Chile y desde siempre ha ligado su canto con el activismo social.

“Para mí fue inevitable acercarme al activismo desde el arte. Aunque como cantante siempre es difícil, porque suele haber una exotización y las puertas no están tan abiertas para las personas negras. Es difícil buscar un trabajo como cantante. Por eso mi arte refleja que soy un cuerpo político, que soy una mujer negra con barba en Chile y no me da miedo decirlo ni mostrarlo”, declaró en la plataforma de activismo afrofeminas.com

Pasando por distintos géneros musicales, como el jazz o la ópera, recorrió varios géneros hasta llegar a la cuna del bossa nova, donde se desarrolla actualmente. Al día de hoy la afrofeminista ha lanzado dos sencillos, de los que destacamos MANHÊ, una “representación de la afrochilenidad y resistencia de las distintas maternidades en los territorios del caribe y Latinoamérica”, en palabras de ella.

*Fokin Biches - México

Conformada por Dztor Biche, Ani Biche, Ixchel Heell Biche, y Luna Biche (bajo), las cuatro intérpretes originarias de Guanajuato se dedican a tocar canciones sobre denuncia social y política con toques punk y heavy metal.

Su primer sencillo llamado Mamá me están molestando nació en 2011 de la mano de Revolution Studio, sin embargo no fue hasta al año siguiente donde tuvieron más reconocimiento. Luego de ganar un concurso realizado por el Centro cultural Circo Volador, producen su primer material discográfico titulado Relatos siniestros sólo para dementes, con el que recorren varias ciudades de México. Luego de eso su carrera se potenció tocando en Europa y formando parte de la banda sonora de la película Eddie Reynolds y los Ángeles de Acero una comedia mexicana protagonizada por Damián Alcázar.

Por medio de líricas directas y sonidos violentos la banda se encarga de retratar distintos temas sociales, entre ellos, la violencia machista que se vive en el país norteamericano. Su último sencillo, Otro mundo, fue lanzado el año 2021 y en él se habla del apoyo y la amistad.