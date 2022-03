Bbs Paranoicos : “Esperamos que todas las promesas de que la cultura sí va a tener ahora su lugar en este país, se materialicen”

Bbs Paranoicos, una de las agrupaciones más importantes de la escena de hardcore nacional, ese sonido californiano cuyas raíces se sitúan a fines de los 70 y se materializan en bandas pilares de la escena como Descendents, se encuentran de lleno realizando sus preparativos para lo que será su presentación en el festival Lollapalooza 2022, a realizarse este fin de semana del 18, 19 y 20 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

La agrupación nacional no es ajena al festival, ya que en 2012 realizaron una presentación en su segunda jornada, ocasión en la que abrieron el escenario principal, Claro Stage, cerca del mediodía.

“Hacía un calor inmenso, y para muy grata sorpresa de nosotros llegó mucha gente de nuestros fans, y se dio un espacio bastante lindo para nosotros. La verdad es que valoramos mucho esa presentación”, comenta el baterista de Bbs Paranoicos, Juan Herrera.

Sin embargo, tras 10 años de su debut en los escenarios de Lollapalooza, Bbs Paranoicos llegan con una serie de hitos bajo el brazo que podrían ser el reflejo de una presentación muy distinta a su antecesora.

Esto no tiene que ver con que en 2012 su show no haya sido un éxito; para esta vez, vienen con un equipaje renovado, tras haber trabajado su último álbum, Disocial (2018), en nada menos que los estudios de The Blasting Room, uno de los más importantes del punk rock estadounidense.

“La experiencia fue genial, una forma de trabajar que no la habíamos conocido. Trabajamos con cuatro productores distintos, uno especialmente para la batería, otro para las cuerdas, otro para las voces, un productor general y un ingeniero de mezcla y masterización aparte. Entonces, son realidades que nosotros nunca habíamos vivido acá en nuestros procesos de fabricación de discos o de composición, así que fue muy interesante” comenta Herrera.

El estudio, situado en Fort Collins, Colorado, fue construido por diferentes integrantes de agrupaciones míticas para el género, como Black Flag, All, y los ya mencionados Descendents.

Así, entre las bandas que han pasado por el lugar también están NOFX, Rise Against y No Use for a Name, por lo general bajo el alero del reconocido productor Bill Stevenson.

Esta experiencia, según ellos mismos, no solo fue de profundo aprendizaje, sino que también ayudó hasta cierto punto a reafirmar su percepción frente a su trabajo.

“Nosotros estábamos en un estudio donde el punk rock o el hardcore melódico se hace, ahí es la cuna, por decirlo de alguna forma, era la fábrica de este estilo, por lo tanto, aprendimos mucho. También nos autovaloramos bastante, porque estábamos en ese lugar y fuimos uno más de la cancha, en ningún caso desteñimos, sino todo lo contrario. Fue súper valorado nuestro trabajo por parte de ellos en la medida de que íbamos muy bien preparados, teníamos muy clara la composición, los arreglos”, señala el guitarrista Pedro López.

Tras la publicación del disco, el grupo recibiría por primera vez un galardón que había sido esquivo, considerando que en 2014 fueron nominados como Mejor Disco del año y Mejor banda de rock en los Premios Pulsar, por su disco Cruces (2014).

“En ese momento fue para nosotros muy frustrante no haber obtenido el premio, en realidad. Entonces como que sentíamos que podíamos ir un poco por la revancha, pero no sabíamos qué podía suceder”, señala López.

Esa revancha vino precisamente de la mano de Disocial, el que les valió ser elegidos por primera vez en los Premios Pulsar como Mejor artista de Rock en su edición de 2019.

“Creo que fue una sorpresa mayúscula para nosotros, y, por otra parte, también mayúscula para mucha parte del mainstream y del rock que tiene mucha más visibilidad que nosotros. Nosotros siempre hemos sido una banda surgida del under, e igual independiente de eso tenemos un trabajo muy serio, pero como que estas plataformas de reconocimiento nos habían sido algo escasas. Entonces, también lo tomamos con mucho cariño, mucho orgullo” señala López.

A su vez, el guitarrista destaca la calidad que posee la escena musical nacional, haciendo hincapié en los demás nominados en aquella ocasión.

“Acá se está haciendo hace mucho tiempo música de muy alta calidad, entonces, cualquiera de las bandas que estaban postuladas dentro de los últimos cinco seleccionados, tenía muchos méritos para quedarse con el galardón, y por suerte fuimos nosotros” comenta López.

Finalmente, el segundo hito se vincula a que, durante el 30 de diciembre del año pasado, la banda dio el vamos a su celebración tras cumplir 30 años de trayectoria, ocasión en la que realizaron un concierto en el Teatro Coliseo, junto con el lanzamiento la biografía Tanto Insistir (2021), escrito por la periodista Rossana Montalban.

Así, la presentación de Bbs Paranoicos programada para este sábado a las 15:30 horas en el escenario AXE del Festival Lollapalooza, esperan que sea el cierre en grande de esta celebración.

La pausa y el retorno

El día 14 de marzo de 2020 en el Movistar Arena, se celebró el que quizás fue el último recital masivo realizado antes de que el expresidente Sebastián Piñera anunciara la restricción de, por entonces, todo evento público para más de 500 personas. Conforme avanzaron los días, las medidas no harían más que recrudecer.

En aquella ocasión, Bbs Paranoicos fueron parte de los teloneros de aquel recital, que tenía como artista principal a los californianos de The Offspring.

Así, la agrupación nacional salió al escenario cerca de las 17:15 horas y sus integrantes se presentaron en aquel último concierto previo al encierro luciendo poleras con la palabra #Apruebo. Por entonces, la agrupación realizó una enérgica presentación, que incluyó éxitos como Sin Salida y La rabia.

“Dos días después nos encontramos con que a la mayoría nos mandaron a encerrarnos a la casa, tuvimos la fortuna en verdad. Y muchas cosas se pararon. Lo que tú dices es cierto, ha habido dos años de cierto… mira no quiero hablar de apagón cultural porque es un concepto bastante triste en verdad, pero sí hubo una imposibilidad de vernos cara a cara con la gente y los músicos y todas las artes escénicas no pudieron seguir trabajando, que es una cosa muy compleja. El gremio pasó por una crisis muy grande que solamente vino a hacer más patente la indefensión en que históricamente han estado los creadores de este país” señala López.

Sin embargo, durante este periodo Bbs Paranoicos no se mantuvo del todo inactivo. Ya que, durante la pandemia, la agrupación nacional lanzó un split de dos canciones, las que nuevamente fueron producidas en los estudios de The Blasting Room.

Así, tras ser consultado si ambas canciones pueden ser consideradas un atisbo de un eventual próximo disco, López comenta que esto existe en un horizonte no muy lejano.

“Por una parte, sí. Nosotros teníamos algo no avanzado en términos de tocar, pero Omar que es nuestro compositor esencial, tenía varias canciones en demo antes de la pandemia. Teníamos por lo menos seis u ocho temas que ya podían pensarse como una base de un disco nuevo (…). Pensamos que precisamente un nuevo disco, siendo optimista, podría ver la luz ya el próximo año. Pero sí, está en los planes”, comenta.

Tras la pausa y luego de realizar contadas presentaciones desde fines del año pasado, la vuelta a los shows en vivo para Bbs Paranoicos, incluyendo el concierto por sus 30 años de carrera, estuvo marcada por toda la energía contenida de sus integrantes y su público.

De esta forma, tras ser consultado sobre cómo han vivido como agrupación este retorno a los escenarios, el baterista, Juan Herrera, es tajante.

“Yo lo siento igual como cuando uno tiene un amigo, y lo deja de ver, y después de dos años te encuentras con él de nuevo y no ha pasado el tiempo. Bueno, esto fue igual. Pero con un aprendizaje detrás obviamente. (…) Llegamos más ‘creciditos’ pero con unas ganas tremendas de tirar toda la carne a la parrilla, de entregar un show largo, de participar con la gente”, señala.

Considerando esta incipiente vuelta a los escenarios, Bbs Paranoicos cerrarán la celebración por sus 30 años con un concierto en Lollapalooza, el que, según anticipan, está desde ya pensado en ser un repaso por todo su repertorio, además de mostrar lo que fue su aclamado último disco.

“Nosotros estamos con muchas ganas, haciendo una selección de temas, que tiene que ver con los 30 años que estamos celebrando y tratando de dar una pincelada lo más completa posible a lo que es nuestra trayectoria musical (...)”, señala López.

Tras celebrar tres décadas de carrera, ¿Qué planes poseen para el futuro?

Pedro López: “Yo creo que hay que tratar de recrear la escena, creo que es muy importante que todo el trabajo que se había logrado de una red de locales donde se podían hacer shows, que al fin y al cabo era para todos los músicos y que funcionaba independientemente de los estilos, se pueda recuperar. Estos dos años de cierre han sido muy nefastos para la infraestructura que había en el país, que tampoco vamos a decir que era muy amplia, todo se ha hecho a pulso, siempre. (…) Y cómo te mencionaba, también esperar que todas las promesas de que la cultura sí va a tener ahora su lugar en este país, también se materialicen (…). Nosotros vamos a estar ahí para colaborar con nuestra buena dosis de crítica, de mal humor permanente y llamadas de atención con respecto a esas cosas que no nos gustan”.