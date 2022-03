“No tuvieron que jugar contra hombres, como yo he tenido que hacerlo”: Jane Campion se disculpa por comentario sobre las hermanas Williams

El pasado domingo, la directora neozelandesa Jane Campion tuvo dos motivos para celebrar, en dos continentes diferentes y de manera simultánea. Por un lado, en Inglaterra, su cinta El poder del perro (2021) era reconocida con el galardón de Mejor película, junto con el nombramiento de Campion como Mejor directora en los premios Bafta. Por otro, en Estados Unidos era reconocida como Mejor directora en otros galardones, los Critics Choice Awards.

Así, el triunfo de Campion en dos de los certámenes más reconocidos de la industria cinematográfica la reafirman como una de las más sólidas candidatas para hacerse con el Oscar a cerca de una semana de su realización.

Sin embargo, el éxito del domingo no estuvo exento de controversias, precisamente debido al discurso que dio la aclamada directora durante la ceremonia de los Critics Choice Awards. De esta forma, tras ser anunciada como ganadora en la categoría de Mejor Dirección, imponiéndose como la única mujer entre los nominados como Paul Thomas Anderson, Steven Spielberg y Denis Villeneuve, la directora subió al escenario y comenzó su discurso elogiando a las mujeres.

“Es absolutamente impresionante estar aquí esta noche entre tantas mujeres increíbles. He comenzado a jugar tenis, realmente lo he hecho, y Will -Smith-, si quieres venir y darme lecciones, realmente me encantaría. De hecho, tuve que dejar de jugar porque tengo codo de tenista”, señaló Campion.

Luego, vino la frase de que desataría la controversia.

“Venus y Serena, son unas maravillas. Sin embargo, no tuvieron que jugar contra los hombres, como yo he tenido que hacerlo”.

Las afamadas tenistas, se encontraban en el salón debido a la participación de la cinta Rey Richard: Una familia ganadora (2021), la que retrata la historia de cómo el padre de ambas, Richards Williams, interpretado en el filme por Will Smith, convirtió a sus hijas en unas de las más grandes deportistas de todos los tiempos.

Inmediatamente, las críticas comenzaron a llover en redes sociales.

“De un solo golpe logró 1) menospreciar el racismo y el sexismo que Venus y Serena enfrentaron desde el comienzo de sus carreras hasta ahora, 2) descartar la sangre, el sudor y las lágrimas que han derramado para GANAR los premios y elogios que han recibido”, señaló una usuaria mediante Twitter.

Inmediatamente tras las críticas, Campion salió a disculparse durante el pasado lunes por sus comentarios.

“Hice un comentario irreflexivo equiparando lo que hago en el mundo del cine con todo lo que han logrado Serena Williams y Venus Williams. No tenía la intención de devaluar a estas dos legendarias mujeres negras y atletas de clase mundial”, señaló la aclamada directora, según consigna el medio Variety.

A su vez, la cineasta reparó también en su mención al señalar que las hermanas Williams no han competido con hombres, ya que ellas han participado y ganado títulos en competiciones mixtas.

“El hecho es que las hermanas Williams, en realidad, se enfrentaron a los hombres dentro y fuera de la cancha, y ambas elevaron el listón y abrieron las puertas a lo que es posible para las mujeres en este mundo. Lo último que querría hacer es minimizar a las mujeres extraordinarias. Me encanta Serena y Venus. Sus logros son titánicos e inspiradores. Serena y Venus, me disculpo y las celebro por completo”, señaló Campion.

Finalmente, cabe destacar que luego de la ceremonia, ambas tenistas y la cineasta compartieron juntas, lo que inmediatamente disipó que haya existido un mal recibimiento del discurso por parte de las deportistas.