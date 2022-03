Oscar 2022: sigue el minuto a minuto de la premiación

Los Oscar vuelven al teatro Dolby y a contar con presentador. Las comediantes Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes llevarán la batuta de la 94° ceremonia de los Oscar, de regreso a su locación habitual, en el corazón de Los Angeles, por primera vez desde febrero de 2020.

En su edición 2022 la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no solo volvió a las raíces del evento, sino que introdujo cambios inéditos y polémicos. El principal, que en la hora previa al inicio de la transmisión, se revelaron los ganadores de ocho de las 23 categorías que componen la premiación.

En ese segmento no televisado –que será editado posteriormente en el show principal– se conoció que el filme chileno Bestia no obtuvo el galardón a Mejor cortometraje animado. El reconocimiento finalmente quedó en manos de The windshield wiper, del realizador español Alberto Mielgo.

El director Pablo Larraín, en tanto, arribó al evento en compañía de la estadounidense Kristen Stewart, nominada a Mejor actriz por su película Spencer.

En la primera distinción de la noche, y sin sorpresas, Ariana Debose se llevó el Oscar a Mejor actriz de reparto. Se convierte así en la segunda intérprete en alzar el trofeo por encarnar a Anita en la historia, luego de que Rita Moreno lo lograra en 1962.

Tras adjudicarse cuatro premios en la antesala al inicio de la gala televisada, Dune agrega una quinta estatuilla a su noche redonda: Mejor fotografía para el australiano Greig Fraser.

Revisa aquí los ganadores hasta el momento, y sigue las actualizaciones de la cita que comienza oficialmente a las 21 hrs. (por TNT y CNN Chile).

Mejor fotografía

Dune (Greig Fraser)

Nightmare Alley (Dan Laustsen)

The Power of the Dog (Ari Wegner)

The Tragedy of Macbeth (Bruno Delbonnel)

West Side Story (Janusz Kaminski)

Mejor actriz de reparto

Jessie Buckley (The Lost Daughter)

Ariana DeBose (West Side Story)

Judi Dench (Belfast)

Kirsten Dunst (The Power of the Dog)

Aunjanue Ellis (King Richard)

Mejor cortometraje animado

Affairs of the Art (Joanna Quinn and Les Mills)

Bestia (Hugo Covarrubias and Tevo Díaz)

Boxballet (Anton Dyakov)

Robin Robin (Dan Ojari and Mikey Please)

The Windshield Wiper (Alberto Mielgo and Leo Sanchez)

Mejor cortometraje de ficción

Ala Kachuu — Take and Run (Maria Brendle and Nadine Lüchinger)

The Dress (Tadeusz Lysiak and Maciej Ślesicki)

The Long Goodbye (Aneil Karia and Riz Ahmed)

On My Mind (Martin Strange-Hansen and Kim Magnusson)

Please Hold (K.D. Dávila and Levin Menekse)

Mejor cortometraje animado

Audible (Matt Ogens and Geoff McLean)

Lead Me Home (Pedro Kos and Jon Shenk)

The Queen of Basketball (Ben Proudfoot)

Three Songs for Benazir (Elizabeth Mirzaei and Gulistan Mirzaei)

When We Were Bullies (Jay Rosenblatt)

Mejor banda sonora original

Don’t Look Up (Nicholas Britell)

Dune (Hans Zimmer)

Encanto (Germaine Franco)

Madres Paralelas (Alberto Iglesias)

The Power of the Dog (Jonny Greenwood)

Mejor montaje

Don’t Look Up (Hank Corwin)

Dune (Joe Walker)

King Richard (Pamela Martin)

The Power of the Dog (Peter Sciberras)

Tick, Tick … Boom! (Myron Kerstein and Andrew Weisblum)

Mejor diseño de producción

Dune (production design: Patrice Vermette; set decoration: Zsuzsanna Sipos)

Nightmare Alley (production design: Tamara Deverell; set decoration: Shane Vieau)

The Power of the Dog (production design: Grant Major; set decoration: Amber Richards)

The Tragedy of Macbeth (production design: Stefan Dechant; set decoration: Nancy Haigh)

West Side Story (production design: Adam Stockhausen; set decoration: Rena DeAngelo)

Mejor maquillaje y peinado

Coming 2 America (Mike Marino, Stacey Morris and Carla Farmer)

Cruella (Nadia Stacey, Naomi Donne and Julia Vernon)

Dune (Donald Mowat, Love Larson and Eva von Bahr)

The Eyes of Tammy Faye (Linda Dowds, Stephanie Ingram and Justin Raleigh)

House of Gucci (Göran Lundström, Anna Carin Lock and Frederic Aspiras)

Mejor sonido

Belfast (Denise Yarde, Simon Chase, James Mather and Niv Adiri)

Dune (Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill and Ron Bartlett)

No Time to Die (Simon Hayes, Oliver Tarney, James Harrison, Paul Massey and Mark Taylor)

The Power of the Dog (Richard Flynn, Robert Mackenzie and Tara Webb)

West Side Story (Tod A. Maitland, Gary Rydstrom, Brian Chumney, Andy Nelson and Shawn Murphy)