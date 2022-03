“Fue aterrador cuando empezó”: cómo Jada Pinkett Smith se convirtió en símbolo de la aceptación de la alopecia

La 94° edición de los premios de la Academia tuvo varias sorpresas. Las seis estatuillas ganadas por Dune, la elección de Coda como Mejor película y la consagración de Jane Campion como la tercera mujer en ser premiada en la categoría de Mejor director por El poder del perro fueron parte de los momentos que marcaron la noche en el Dolby Theatre.

Sin embargo, los focos mediáticos estuvieron puestos en el conflicto que enfrentó al comediante Chris Rock y al actor Will Smith arriba del escenario. En medio de la presentación cómica con que Rock introducía la categoría a Mejor documental, un chiste alusivo a la calvicie de Jada Pinkett Smith despertó la molestia del actor.

“Jada, te quiero. Qué ganas tengo de verte en La teniente O’Neil 2″, manifestó el comediante, provocando una visible incomodidad en la actriz y esposa de Will Smith. En cuestión de segundos, el actor se levantó de su puesto para acercarse al escenario y propinarle una sorpresiva bofetada al presentador. “Quita el nombre de mi esposa de tu maldita boca”, le gritó una vez que se reincorporó a su asiento.

La forma en que Pinkett Smith maneja su cabello no es antojadiza. La actriz y directora hizo público que sufre de una enfermedad que afecta al cuero cabelludo en 2018, en el marco de su programa online Red Table Talk. “Fue aterrador cuando empezó. Un día estaba en la ducha y de repente me vi con un puñado de pelo en las manos y pensé: ‘Dios mío, ¿me estoy quedando calva?”, señaló en dicha oportunidad.

La afección a la que hace referencia Pinkett Smith es la alopecia autoinmune, una enfermedad que pueden padecer tanto a hombres como mujeres, y que provoca que el sistema inmune ataque los folículos pilosos del cuero cabelludo, generando la pérdida de pelo en grandes cantidades y causado verdaderos “parches” de calvicie. Cabe destacar que, aunque tiene tratamientos paleativos, es una afección que no tiene cura.

Un referente de la alopecia femenina

Desde su confesión pública en 2018, Jada Pinkett Smith se transformó en todo un referente femenino y público para las mujeres que sufren de alopecia. A lo largo de estos años, la actriz ha documentado vía Instagram su proceso de aceptación de la enfermedad, que afecta con bastante más frecuencia a mujeres afrodescendientes.

Por ejemplo, en un video publicado a fines de diciembre del 2021 y que cuenta con más de 2 millones de reproducciones, Pinkett Smith compartió con sus seguidores su descubrimiento de una nueva zona de su cabeza afectada por la calvicie: “Miren esta línea aquí. Ahora, esto va a ser un poco más difícil de ocultar para mí, así que pensé en compartirlo para que no hagan preguntas. Pero ya saben, mamá va a poner algunos diamantes de imitación allí y voy a hacerme una pequeña corona”, comentó. En el mensaje que acompaña la publicación, la actriz complementó escribiendo: “Yo y esta alopecia vamos a ser amigas… ¡Punto!”.

Pero también ha manifestado las inseguridades que la pérdida de cabello despertó en su autoestima y que suelen venir de la mano con esta afección. Así lo comentó en uno de los capítulos de su talk show: “Fue uno de esos momentos de mi vida en los que temblé literalmente de miedo. Cuidar de mi pelo solía ser un ritual hermoso, al igual que contar con la posibilidad de tenerlo o no. Y un día de repente me dije a mí misma: ‘Dios mío, es posible que ya no tenga esa opción’. Me hice todas las pruebas que corresponden en estos casos, pero no obtuve ninguna respuesta”, declaró, afirmando que el mejor camino para convivir con la alopecia es la aceptación.

A pesar de que la enfermedad suele afectar mayormente a los hombres, el número de mujeres que sufren de la pérdida de cabello no es menor, especialmente en las afrodescendientes. Una encuesta de la American Academy of Dermatology llevada a cabo en 2016 concluyó que, de 5 mil 549 mujeres afro, el 47,6% señaló haber experimentado la caída del pelo. Además, de ese porcentaje, la mayor parte de las encuestadas no acudió a consulta profesional para diagnosticar oficialmente la enfermedad.

Además, un estudio del Nurses’ Health Study publicado en 2018 por la revista Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings, notó que, dentro de las mujeres que sufrían la enfermedad, había una preponderancia de mujeres afrodescendientes y latinas por sobre las mujeres blancas.

En este contexto, la exposición pública que Jada Pinkett Smith ha mantenido sobre su alopecia en los últimos años ha cumplido un rol importante en la visibilización y aceptación de la enfermedad, especialmente para las mujeres que se ven afectadas por la pérdida de cabello involuntaria.