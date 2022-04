El grupo Alectrofobia vuelve a los shows y estrena colaboración con Nico Borie

Se han consolidado como uno de los nombres a apuntar en en la generación del rock chileno con cuna hacia la década de los 2010, a medio camino entre las guitarras duras y la escena alternativa.

Con una nutrida discografía, Alectrofobia ha facturados su propio imaginario y en 2022 revitalizan sus novedades: el conjunto oriundo de Temuco estrenó una versión del éxito B.Y.O.B., de System of a Down, junto a Nico Borie, célebre youtuber conocido por cantar éxitos del mundo anglo en sus versiones en español.

“Él empezó a hacer sus shows de “Rock Traducido” y cuando estuvo en el Teatro Caupolicán nos invitó a tocar Smells Like Teen Spirit y fue un momentazo para los que estuvieron ahí. Nos dimos cuenta que la alianza era potente, vimos que a ambos nos encanta System of a Down y definimos muy rápido que había que trabajar en una versión de ellos”, dicen los miembros del trío ante la alianza, a través de un comunicado.

En el mismo texto, el bajista Gerardo Elgueta afirma: “Siempre hemos sido una banda de denuncia. En este momento, los medios de comunicación denuncian crímenes de guerra en Ucrania, pero omiten las violaciones de derechos humanos en Temucuicui a manos del estado o el genocidio que sufre Palestina hace décadas. Creemos que es necesario que estas realidades se difundan y Alectrofobia es un medio para ello”.

Por lo demás, volverán a los escenarios el jueves 26 de mayo en un espectáculo en Matucana 100, jornada que también contará con la banda de Punta Arenas, Hielonegro (entradas en Ticketplus).

En estos días, Alectrofobia se encuentra en medio de la grabación de su nuevo disco, para el que nuevamente está trabajando junto al productor Mario Breuer (Charly García, Los Tres). El trío mostrará por primera vez algunas de esas nuevas canciones en el concierto que realizarán en Santiago, el que también funcionará como cierre del proceso de su anterior trabajo, Era Luz, que apareció en octubre del 2020 y fue lanzado con un show vía streaming.