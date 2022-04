Boltfor: Escucha el nuevo sencillo de Mogwai

Ya está disponible en las plataformas digitales el nuevo sencillo de los escoceses Mogwai, puntales del post-rock. Se trata de Boltfor, una pieza de poco más de cuatro minutos.

En un comunicado, la banda señaló que una composición grabada inicialmente durante las sesiones de As The Love Continues, su álbum de 2021, en Vada Studios. Posteriormente, esta “se completó en los propios estudios Castle of Doom de la banda en marzo de 2022″.

Asimismo, la canción cuenta con un videoclip en plan abstracto que reúne imágenes en movimiento. Su director, Sam Wiehl, explicó: “El video es una metáfora visual del movimiento constante en la vida y el impulso incesante de avanzar como individuos...en la forma de una road movie metafísica”.