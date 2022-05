A los 79 años muere Vangelis compositor de la banda sonora de “Carros de fuego”

Vangelis, el compositor griego cuyo emocionante tema musical electrónico para la película Carros de fuego, ganadora de un Oscar, fue una de las partituras más conocidas de los años 80, falleció a los 79 años, informó este jueves la Athens News Agency.

Citando un comunicado de la oficina de sus abogados, ANA dijo que Vangelis murió a última hora del martes, sin dar más detalles sobre la causa del deceso.

Nacido con el nombre de Evángelos Odysséas Papathanassíou, fue un destacado músico que compuso música incidental para filmes clásicos como Blade Runner (1982) o 1492: La conquista del paraíso (1992), esta última protagonizada por Gerard Depardieu. Además, trabajó en música para ballet R. B. Sque (1983), Frankenstein: Modern Prometheus (1985) y The Beauty and the Beast (1986). Esto hizo que fuera una verdadera celebridad en Grecia, como una de las figuras prominentes de la cultura en el siglo XX, junto con nombres como Mikis Theodorakis o Nana Mouskouri.

Además, desarrolló una carrera paralela en las artes visuales, como pintor, y la Unión Astronómica Internacional le dio su nombre a un asteroide: el (6354) Vangelis.